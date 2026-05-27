TotalEnergies Aktie fällt am 27.05.2026 um -3,71 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Am heutigen Handelstag musste die TotalEnergies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,71 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,19 %, geht es heute bei der TotalEnergies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TotalEnergies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,37 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,68 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TotalEnergies eine positive Entwicklung von +38,52 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,40 % 1 Monat +1,68 % 3 Monate +16,37 % 1 Jahr +49,63 %

Informationen zur TotalEnergies Aktie

Stand: 27.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,32 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von TotalEnergies

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,02 %. ENI notiert im Minus, mit -2,65 %. Shell notiert im Minus, mit -1,27 %. Exxon Mobil verliert -0,98 %

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Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.