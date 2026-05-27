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    Pistorius über USA

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    nicht wie Kaninchen auf Schlange starren

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius fordert entschlossene Militärstärkung
    • Erfüllung der NATO-Zusagen als Priorität
    • Partnerschaft Kanada und großes U-Bootgeschäft
    Pistorius über USA - nicht wie Kaninchen auf Schlange starren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OTTAWA (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius rät den Verbündeten zur entschlossenen militärischen Stärkung als Reaktion auf Unsicherheit in den Beziehungen zu den USA. "Vor dem Weißen Haus oder einem anderen Gebäude in der Welt zu sitzen und wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, würde uns nicht stärker machen. Es macht uns schwächer", sagte der SPD-Politiker auf der kanadischen Rüstungs- und Sicherheitsmesse Cansec.

    Die USA seien in den vergangenen Jahrzehnten ein verlässlicher Partner gewesen. Die derzeitige Regierung ändere einige Dinge in ihrem Sinne. Dies wolle er nicht kommentieren.

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    Pistorius sagte: "Wir müssen weniger Aufmerksamkeit dem widmen, was andere machen und uns mehr darauf fokussieren, was wir selbst unternehmen können." Er forderte insbesondere, die gegenüber der Nato gemachten Zusagen zu erfüllen. Auch wenn es mit den USA von Tag zu Tag unvorhersehbare Entwicklungen gebe, sei die Zusammenarbeit militärisch und politisch "noch immer sehr stark".

    Pistorius ist in Kanada, um eine strategische Partnerschaft mit dem Nato-Verbündeten voranzubringen und für Rüstungskooperationen zu werben, darunter auch ein mögliches großes U-Boot-Geschäft. Er traf in Ottawa den kanadischen Premierminister Mark Carney sowie seinen kanadischen Amtskollegen David McGuinty./cn/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1.235 auf Tradegate (27. Mai 2026, 21:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,65 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.892,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.035,00EUR was eine Bandbreite von +29,58 %/+64,80 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Perspektive der Rheinmetall-Aktie: Auftragsmeldungen (Dänemark Skyranger, Modernisierung Boxer, Ausbau Marine-Division) und hoher Auftragsbestand/Prognose (56→73 Mrd., ~80 Mrd. 2026) stärken die Fundamentaldaten; geplante Bond-Emission und Moody's-Baa1 werden als bonitätsrelevant gesehen. Analysten: Barclays Ziel €2035/Overweight, UBS sieht unterschätztes Wachstum; Gegenstimmen erwarten Kursziele 1500/1600 bzw.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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