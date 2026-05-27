Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Procter & Gamble
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 1
Performance 1M: -2,50 %
Performance 1M: -2,50 %
Boeing
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 2
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 3
Performance 1M: +0,48 %
Performance 1M: +0,48 %
Amazon
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: +1,23 %
Performance 1M: +1,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachliches, überwiegend positives Sentiment: ASCS-Ausbau stärkt Amazons Logistik-Portfolio; KI-Investitionen (Anthropic) unterstützen Gewinntreiber; Kursentwicklung seit Jahresbeginn ca. +20% und nahe dem 52-Wochen-Hoch. Technisch bleibt die Lage konstruktiv, Verteidigung der Zone um ca. 250 USD gilt als Schlüssel. Prime-Video-Klage bewegt die Aktie kaum. Langfrist-Investoren beachten diese Entwicklungen.
Nike (B)
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +4,65 %
Performance 1M: +4,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachliches, überwiegend positives Sentiment: ASCS-Ausbau stärkt Amazons Logistik-Portfolio; KI-Investitionen (Anthropic) unterstützen Gewinntreiber; Kursentwicklung seit Jahresbeginn ca. +20% und nahe dem 52-Wochen-Hoch. Technisch bleibt die Lage konstruktiv, Verteidigung der Zone um ca. 250 USD gilt als Schlüssel. Prime-Video-Klage bewegt die Aktie kaum. Langfrist-Investoren beachten diese Entwicklungen.
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 6
Performance 1M: +2,72 %
Performance 1M: +2,72 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 7
Performance 1M: -6,84 %
Performance 1M: -6,84 %
IBM
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 8
Performance 1M: +8,21 %
Performance 1M: +8,21 %
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