Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.05.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Zscaler
Tagesperformance: -16,34 %
Tagesperformance: -16,34 %
Platz 1
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
WallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Zahlen werden als weitgehend solide beschrieben, aber die Reaktion als überzogen (Post 4). Kurs nach den Zahlen fiel; Tiefststände um 106 EUR (Post 9). Kursziel 250 EUR (Post 9). Earnings-Termin: 26. Mai 2026 nach Börsenschluss (Post 8). 14-Tage-Entwicklung: Hinweise auf fallende Kurse, konkrete Change nicht angegeben.
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -11,18 %
Tagesperformance: -11,18 %
Platz 2
Performance 1M: -13,69 %
Performance 1M: -13,69 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +10,27 %
Tagesperformance: +10,27 %
Platz 3
Performance 1M: +30,79 %
Performance 1M: +30,79 %
Qualcomm
Tagesperformance: -7,79 %
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 4
Performance 1M: +59,07 %
Performance 1M: +59,07 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -5,84 %
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 5
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 6
Performance 1M: +38,23 %
Performance 1M: +38,23 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,90 %
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 7
Performance 1M: +33,83 %
Performance 1M: +33,83 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 8
Performance 1M: -8,68 %
Performance 1M: -8,68 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 9
Performance 1M: -3,10 %
Performance 1M: -3,10 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 10
Performance 1M: +5,76 %
Performance 1M: +5,76 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 11
Performance 1M: -9,38 %
Performance 1M: -9,38 %
Fortinet
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 12
Performance 1M: +59,34 %
Performance 1M: +59,34 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 13
Performance 1M: -11,71 %
Performance 1M: -11,71 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 14
Performance 1M: -9,52 %
Performance 1M: -9,52 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 15
Performance 1M: +53,24 %
Performance 1M: +53,24 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 16
Performance 1M: +8,89 %
Performance 1M: +8,89 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 17
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 18
Performance 1M: -12,52 %
Performance 1M: -12,52 %
Intel
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 19
Performance 1M: +45,63 %
Performance 1M: +45,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischt: Einige Anleger rechnen mit 150 USD, andere mit einem Rückgang auf 70 USD; zuletzt wird von Kursen um 90 (EUR) berichtet. Nach einer starken Rally gab es jüngst Verluste, die technische Lage gilt aber als weiterhin trendaufwärts (Lynx). Fundamentale Treiber: CPU-Mangel unterstützt Nachfrage. Die konkrete 14-Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 20
Performance 1M: +8,31 %
Performance 1M: +8,31 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 21
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 22
Performance 1M: -5,13 %
Performance 1M: -5,13 %
Amazon
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 23
Performance 1M: +1,23 %
Performance 1M: +1,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachliches, überwiegend positives Sentiment: ASCS-Ausbau stärkt Amazons Logistik-Portfolio; KI-Investitionen (Anthropic) unterstützen Gewinntreiber; Kursentwicklung seit Jahresbeginn ca. +20% und nahe dem 52-Wochen-Hoch. Technisch bleibt die Lage konstruktiv, Verteidigung der Zone um ca. 250 USD gilt als Schlüssel. Prime-Video-Klage bewegt die Aktie kaum. Langfrist-Investoren beachten diese Entwicklungen.
Micron Technology
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 24
Performance 1M: +96,29 %
Performance 1M: +96,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron ist das Sentiment gemischt: Überkapazitäten und Margen-Druck durch Produktionsausbau stehen der KI-/Datacenter-Nachfrage als Treiber gegenüber. Gewinnmitnahmen bei Kursanstiegen und Algos als Kurs-Treiber werden diskutiert. Fundamentale Daten bleiben volatil; konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht in Prozent genannt.
Shopify
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 25
Performance 1M: -16,36 %
Performance 1M: -16,36 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 26
Performance 1M: +19,31 %
Performance 1M: +19,31 %
Palantir
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 27
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 28
Performance 1M: +22,67 %
Performance 1M: +22,67 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 29
Performance 1M: +15,04 %
Performance 1M: +15,04 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 30
Performance 1M: -19,26 %
Performance 1M: -19,26 %
Insmed
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 31
Performance 1M: -18,82 %
Performance 1M: -18,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte