🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trotz Probleme mit Stellwerk

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine überfüllten Züge

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausfall bei Lüneburg, Fahrgastaufkommen begrenzt
    • ICE verkehren nur alle zwei Stunden, Verspätungen
    • Teils freigegeben seit 15. Mai, Vollöffnung am 14. Juni
    Trotz Probleme mit Stellwerk - Keine überfüllten Züge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LÜNEBURG (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall eines Stellwerks nahe Lüneburg in Niedersachsen hat die Deutsche Bahn am Abend nicht mit überfüllten Zügen im Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg zu kämpfen. Das Fahrgastaufkommen halte sich in Grenzen, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe keine Probleme.

    Seit Mittwochnachmittag kommt es laut Bahn auf der wichtigen Strecke zu Verspätungen und Ausfällen. ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden. Reisende sollten alternativ die Route über Hannover nutzen und sind damit länger unterwegs.

    Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil wieder freigegeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.

    Die technische Störung werde voraussichtlich erst am Donnerstag im Laufe des Tages behoben, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Wann genau alle Züge wieder nach Fahrplan fahren, stand am Mittwochabend nicht fest. Man gehe von einem technischen Defekt aus, sagte der Sprecher./cht/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trotz Probleme mit Stellwerk Keine überfüllten Züge Nach dem Ausfall eines Stellwerks nahe Lüneburg in Niedersachsen hat die Deutsche Bahn am Abend nicht mit überfüllten Zügen im Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg zu kämpfen. Das Fahrgastaufkommen halte sich in Grenzen, sagte ein Bahnsprecher …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     