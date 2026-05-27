Energiekontor Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 27.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,88 % verliert die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 46,50€, mit einem Minus von -3,88 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Energiekontor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -3,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Energiekontor auf +35,22 %.

Während Energiekontor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Energiekontor heute zu den auffälligeren Werten.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,54 % 1 Monat +22,18 % 3 Monate +27,06 % 1 Jahr +9,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Stand: 27.05.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um fundamentale/technische Impulse der Energiekontor-Aktie: HV-Ergebnisse, Dividende 1 €, Ländermärkte (UK) und die Netzzusagen mit möglichen CFD-Verkäufen. Verzögerungen bei Netzanschluss/IBN, besonders in Elsdorf, könnten Kurs- und Bewertungsimplikationen haben. Einige Nutzer nennen als Ziel ca. 100 € + Dividende und berichten von Holtumer Moor Betriebsstart.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 655,28 Mio.EUR € wert.

Energiekontor blickt auf ein starkes Jahr zurück: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Strategie, Aktionäre profitieren von höherer Dividende und ambitionierten Ausbauplänen.

Energiekontor strengthens its growth course: shareholders back all AGM proposals, boost the dividend, and support an ambitious expansion of its renewable energy portfolio.

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Energiekontor AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu 27.05.2026 / 18:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. RWE notiert im Minus, mit -2,95 %. E.ON notiert im Minus, mit -1,55 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.