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    Besonders beachtet!

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    Energiekontor Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Energiekontor Aktie bisher Verluste von -3,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 27.05.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Energiekontor Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,88 % verliert die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 46,50, mit einem Minus von -3,88 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Energiekontor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,06 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -3,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Energiekontor auf +35,22 %.

    Während Energiekontor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Energiekontor heute zu den auffälligeren Werten.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,54 %
    1 Monat +22,18 %
    3 Monate +27,06 %
    1 Jahr +9,55 %
    Stand: 27.05.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um fundamentale/technische Impulse der Energiekontor-Aktie: HV-Ergebnisse, Dividende 1 €, Ländermärkte (UK) und die Netzzusagen mit möglichen CFD-Verkäufen. Verzögerungen bei Netzanschluss/IBN, besonders in Elsdorf, könnten Kurs- und Bewertungsimplikationen haben. Einige Nutzer nennen als Ziel ca. 100 € + Dividende und berichten von Holtumer Moor Betriebsstart.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 655,28 Mio.EUR € wert.

    Energiekontor AG: Hauptversammlung stimmt breiter Mehrheit zu!


    Energiekontor blickt auf ein starkes Jahr zurück: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs und Strategie, Aktionäre profitieren von höherer Dividende und ambitionierten Ausbauplänen.

    Energiekontor AG: Major Approval at Annual General Meeting


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. RWE notiert im Minus, mit -2,95 %. E.ON notiert im Minus, mit -1,55 %.

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    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    -3,88 %
    -3,54 %
    +22,18 %
    +27,06 %
    +9,55 %
    -33,23 %
    -13,28 %
    +263,22 %
    +374,49 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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