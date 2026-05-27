🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSPAC ONE AktievorwärtsNachrichten zu SPAC ONE
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor

    Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor
    Foto: adobe.stock.com

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Essen (IRW-Press/27.05.2026) - Die Staige GmbH, eine 100 prozentige Tochter der Staige One AG, (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und LS Exchange) hat als Teil eines Konsortium den Zuschlag für ein mehrjähriges KI-basiertes Videoschutzprojekt einer Behörde, die für einen Teilbereich der deutschen öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich zeichnet, erhalten.

    Das Projekt umfasst die Implementierung eines intelligenten, KI-gestützten Systems zur automatisierten Analyse von Videodaten in besonders sicherheitsrelevanten urbanen Bereichen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung definierter Gefahrensituationen sowie die Unterstützung schneller operativer Reaktionen.

    Das geschätzte Projektvolumen des Bewerbungskonsortiums beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro netto bei einer geplanten Laufzeit von bis zu vier Jahren. Der Projektstart ist für Juni 2026 vorgesehen. Der Anteil von Staige am Gesamtvolumen des Auftrags wird sich auf ca. 600.000 Euro netto belaufen.

    Für die Staige One AG stellt der Auftrag einen strategisch bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals kommt die Computer-Vision- und KI-Technologie des Unternehmens in einem großflächigen sicherheitsrelevanten Public-Sector-Umfeld zum Einsatz. Die Gesellschaft sieht darin erhebliches Potenzial für weitere Anwendungen im Bereich öffentliche Sicherheit sowie in anderen kritischen Infrastrukturen. Der Vorstand erwartet aus diesem Projekt positive Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung und die Positionierung der Staige One AG im Markt für KI-basierte Echtzeit-Analyse- und Sicherheitslösungen.

    (Ende)

    Aussender: Staige One AG
    Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Jan Taube
    Tel.: +49 201 2468510
    E-Mail: info@staige.com
    Website: www.staige.com

    ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)
    Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
    Weitere Handelsplätze: XETRA



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die SPAC ONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 1,325EUR auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor Die Staige GmbH, eine 100 prozentige Tochter der Staige One AG, (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und LS Exchange) hat als Teil eines Konsortium den Zuschlag für ein mehrjähriges KI-basiertes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     