CPU Softwarehouse AG: Einmalige Abschreibung belastet 2025er Ergebnis
Die CPU Softwarehouse AG informiert über eine außerplanmäßige Abschreibung, die das Konzernergebnis 2025 deutlich belastet und zugleich den Blick auf 2026 prägt.
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- 27.05.2026: CPU Softwarehouse AG veröffentlicht eine Insiderinformation (Art. 17 EU-VO) zur außerplanmäßigen Abschreibung, die das Ergebnis 2025 betrifft.
- Vorstand und Aufsichtsrat haben notwendige Wertberichtigungen bei der Tochter CPU Consulting & Software GmbH beschlossen.
- Einmalige außerordentliche Abschreibung in Höhe von -1.009 TEUR auf aktivierte immaterielle Vermögenswerte aus den Jahren 2021–2023.
- Das voraussichtliche Konzernergebnis 2025 lag vor diesem Einmaleffekt bei -878 TEUR (Vorjahr: -510 TEUR) und wird durch die Abschreibung zusätzlich belastet.
- Vorstand und Aufsichtsrat haben Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung ergriffen und rechnen für 2026 mit einem etwa ausgeglichenen Ergebnis.
- Das endgültige Konzernergebnis 2025 wird voraussichtlich Anfang Juni veröffentlicht (Kontakt: Roman Zenetti, ir@cpu-ag.com).
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