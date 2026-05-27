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    Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Armee griff zwei ranghohe Hamaskommandeure im Norden an
    • Mindestens fünf Tote bei Luftangriff auf Haus in Gaza
    • Tod von Mohammed Odeh und seiner Familie bestätigt
    Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der Palästinenserorganisation. Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod.

    Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte jedoch mit, mindestens fünf Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Gaza getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es zudem 15 Verletzte.

    Erst am Vorabend hatte die israelische Armee in Gaza nach Militärangaben den neuen militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen bei einem Angriff getötet. Die Hamas bestätigte den Tod von Mohammed Odeh sowie von Mitgliedern seiner Familie. Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe, doch es kommt immer wieder zu israelischen Angriffen und Konfrontationen./edr/DP/men





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    Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der …
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