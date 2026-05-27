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    Zweiter Todesfall bestätigt nach Chemie-Unfall in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Todesfall bestätigt nach Unglück auf Fabrikgelände
    • Neun Personen weiterhin vermisst nach Tankbruch
    • Einsturzgefährdeter Tank mit 3,4 Millionen Litern
    Zweiter Todesfall bestätigt nach Chemie-Unfall in den USA
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONGVIEW (dpa-AFX) - Nach dem schweren Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA ist ein weiterer Todesfall bestätigt worden. Einer der am Dienstag geborgenen Mitarbeiter erlag seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Neun Menschen werden weiterhin vermisst.

    Die Räumungsarbeiten gestalten sich schwierig, weil der mit Weißlauge gefüllte Tank einsturzgefährdet ist. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich weiterhin Flüssigkeit in dem Tank befindet - allerdings weniger als zunächst befürchtet. Es sei daher ein Plan entworfen worden, um die Flüssigkeit zu entfernen und so mit den Räumungsarbeiten voranzukommen.

    Nach aktuellem Stand gibt es acht Verletzte, darunter auch ein Feuerwehrmann. Am Dienstag war auf dem Gelände der Firma, die Kartons für Flüssigkeiten herstellt, ein mehr als 3,4 Millionen Liter fassender Tank mit Weißlauge geborsten. Anwohner seien nicht direkt bedroht./jcf/DP/men





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