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    SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce enttäuscht Quartalsausblick 11,27–11,35 Mrd
    • EPS-Ausblick 14,06–14,12 Dollar beruhigt Anleger nicht
    • Aktienrückgang rund ein Drittel Sorgen um KI Konkurrenz
    SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Konzernchef Marc Benioff rechnet im zweiten Geschäftsquartal (Ende Juli) mit 11,27 bis 11,35 Milliarden US-Dollar Erlös, wie der SAP-Rivale am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Analysten hatten im Schnitt das obere Ende der Spanne im Auge. Dass Salesforce im Gesamtjahr nun mit 14,06 bis 14,12 Dollar mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger kaum. Bisher hatte Benioff nur bis zu 13,19 Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent.

    Wie andere Softwaretitel auch ist Salesforce in diesem Jahr in verschärfte Bedrängnis am Aktienmarkt geraten. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs im Haupthandel bereits rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Sorge der Investoren ist, dass das Geschäftsmodell von Softwarekonzernen wegen der Konkurrenz von KI-Tools erodieren könnte. So hat etwa auch SAP in diesem Jahr mehr als ein Viertel an Wert verloren. Die Walldorfer kommen auf einen Börsenwert von 184 Milliarden Euro, Salesforce ist derzeit 145 Milliarden US-Dollar wert (125 Mrd Euro)./men/la

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 149,1 auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,25 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -38,66 %/+53,35 % bedeutet.




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