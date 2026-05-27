Aktie nachbörslich im Minus
Salesforce enttäuscht: KI-Boom reicht nicht für volle Umsatzziele
Starke Quartalszahlen, aber ein trüber Ausblick: Salesforce verfehlt die Erwartungen fürs laufende Quartal knapp. Die KI-Offensive reicht den Märkten noch nicht. Die Aktie gibt nach Vorlage der Zahlen leicht nach.
Für das laufende zweite Quartal erwartet der US-Softwarekonzern Salesforce einen Umsatz zwischen 11,27 und 11,35 Milliarden US-Dollar – und liegt damit am oberen Ende knapp unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 11,35 Milliarden US-Dollar. Auch die künftigen vertraglich gesicherten Erlöse enttäuschten: Die sogenannten Remaining Performance Obligations lagen bei 67,9 Milliarden US-Dollar, eine Milliarde unter den Erwartungen.
Im ersten Quartal, das Ende April abschloss, konnte Salesforce den Umsatz um 13 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar steigern. Rückenwind kam dabei von der Übernahme des Datensoftware-Unternehmens Informatica, die im November 2025 abgeschlossen wurde und allein 444 Millionen US-Dollar zum Quartalsumsatz beisteuerte. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 3,88 US-Dollar – deutlich über der Wall-Street-Erwartung von 3,13 US-Dollar.
Das Kernthema bleibt das KI-Geschäft. Salesforces KI-Plattform Agentforce, die Kundenserviceaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen soll, kommt auf einen annualisierten Umsatzbeitrag von 1,2 Milliarden US-Dollar – nach 800 Millionen US-Dollar noch im Februar. Zusammen mit dem Datengeschäft aus der Informatica-Übernahme summiert sich die KI-Sparte auf einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von knapp 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Nutzung von KI-Modellen innerhalb der Salesforce-Plattform habe sich im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen mit.
Den Ausblick für den Gesamtjahresumsatz hob Salesforce leicht an – die Untergrenze der Prognose stieg von 45,8 auf 45,9 Milliarden US-Dollar, die Obergrenze bleibt bei 46,2 Milliarden.
Die Aktie gab am Mittwochabend nachbörslich rund 1,5 Prozent ab. Die Papiere haben seit Jahresbeginn rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Trotz des KI-Wachstums bleibt die Skepsis der Investoren spürbar: Der Markt wartet darauf, dass Agentforce nicht nur in Präsentationen überzeugt, sondern im Massengeschäft ankommt.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 177,5USD auf NYSE (27. Mai 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.