Salesforce enttäuscht: KI-Boom reicht nicht für volle Umsatzziele

Im ersten Quartal, das Ende April abschloss, konnte Salesforce den Umsatz um 13 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar steigern. Rückenwind kam dabei von der Übernahme des Datensoftware-Unternehmens Informatica, die im November 2025 abgeschlossen wurde und allein 444 Millionen US-Dollar zum Quartalsumsatz beisteuerte. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 3,88 US-Dollar – deutlich über der Wall-Street-Erwartung von 3,13 US-Dollar.

Für das laufende zweite Quartal erwartet der US-Softwarekonzern Salesforce einen Umsatz zwischen 11,27 und 11,35 Milliarden US-Dollar – und liegt damit am oberen Ende knapp unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 11,35 Milliarden US-Dollar. Auch die künftigen vertraglich gesicherten Erlöse enttäuschten: Die sogenannten Remaining Performance Obligations lagen bei 67,9 Milliarden US-Dollar, eine Milliarde unter den Erwartungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Kernthema bleibt das KI-Geschäft. Salesforces KI-Plattform Agentforce, die Kundenserviceaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen soll, kommt auf einen annualisierten Umsatzbeitrag von 1,2 Milliarden US-Dollar – nach 800 Millionen US-Dollar noch im Februar. Zusammen mit dem Datengeschäft aus der Informatica-Übernahme summiert sich die KI-Sparte auf einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von knapp 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Nutzung von KI-Modellen innerhalb der Salesforce-Plattform habe sich im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen mit.

Den Ausblick für den Gesamtjahresumsatz hob Salesforce leicht an – die Untergrenze der Prognose stieg von 45,8 auf 45,9 Milliarden US-Dollar, die Obergrenze bleibt bei 46,2 Milliarden.

Die Aktie gab am Mittwochabend nachbörslich rund 1,5 Prozent ab. Die Papiere haben seit Jahresbeginn rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Trotz des KI-Wachstums bleibt die Skepsis der Investoren spürbar: Der Markt wartet darauf, dass Agentforce nicht nur in Präsentationen überzeugt, sondern im Massengeschäft ankommt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 177,5USD auf NYSE (27. Mai 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.





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