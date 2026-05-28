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    SpaceX-IPO kaufen oder Finger weg?? Almonty fliegt mit in den Weltraum und ist günstig!

    Es ist das Börsenereignis des Jahres und der größte Börsengang aller Zeiten. Elon Musk bringt SpaceX an die Börse. Trotz einer absurden Bewertung könnte sich der Kauf lohnen. Zumindest kurzfristig. Ein KI-Experte und Tech-Analyst ordnet die Fakten …

    SpaceX-IPO kaufen oder Finger weg?? Almonty fliegt mit in den Weltraum und ist günstig!
    Foto: esg-aktien.de
    Es ist das Börsenereignis des Jahres und der größte Börsengang aller Zeiten. Elon Musk bringt SpaceX an die Börse. Trotz einer absurden Bewertung könnte sich der Kauf lohnen. Zumindest kurzfristig. Ein KI-Experte und Tech-Analyst ordnet die Fakten sowie den Hype ein und sein Fazit ist interessant. Doch der IPO bewegt auch andere Weltraumaktien. Einige verdoppeln sich in kurzer Zeit. Und auch für die Raumfahrt wichtige Rohstoffe rücken in den Fokus von Anlegern. So ist Wolfram essenziell für Raketen und Satelliten. Der Preis für das kritische Metall geht durch die Decke und wer davon profitieren will, kommt an Almonty Industries kaum vorbei. Der Wolfram-Produzent hat mit der Eröffnung seiner Mega-Mine in Südkorea Geschichte geschrieben. Analysten erwarten für die kommenden Jahre Umsatz- und Gewinnexplosionen. Das Kursziel wurde zuletzt massiv erhöht.

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