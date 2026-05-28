SpaceX-IPO kaufen oder Finger weg?? Almonty fliegt mit in den Weltraum und ist günstig!

Es ist das Börsenereignis des Jahres und der größte Börsengang aller Zeiten. Elon Musk bringt SpaceX an die Börse. Trotz einer absurden Bewertung könnte sich der Kauf lohnen. Zumindest kurzfristig. Ein KI-Experte und Tech-Analyst ordnet die Fakten …



