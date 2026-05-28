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    First Majestic und Agnico Eagle glänzen, aber Power Metallic Mines ist der wahre Geheimtipp!

    Der Iran-Krieg hat die Welt verändert, und damit auch die Finanzmärkte. Hohe Energiepreise, gestiegene Inflation, ein gebremster Konjunkturausblick: Die deutschen Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für 2026 auf magere 0,5 % halbiert. …

    First Majestic und Agnico Eagle glänzen, aber Power Metallic Mines ist der wahre Geheimtipp!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Iran-Krieg hat die Welt verändert, und damit auch die Finanzmärkte. Hohe Energiepreise, gestiegene Inflation, ein gebremster Konjunkturausblick: Die deutschen Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für 2026 auf magere 0,5 % halbiert. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage, dass Anleger Gold inzwischen für attraktiver halten als Aktien, 30 % sehen das Edelmetall als langfristig renditeträchtigste Anlage, nur noch 26 % bevorzugen Aktien. Der Goldpreis hat allein in den vergangenen zwölf Monaten über 30 % zugelegt und notiert aktuell bei über 4.500 USD je Feinunze. In diesem Umfeld spielen die Edelmetallmärkte verrückt und belohnen früh positionierte Investoren reichlich. Während weltbekannte Branchenriesen wie First Majestic Silver und Agnico Eagle Mines mit beeindruckenden Rekordzahlen und massiven Cashflows glänzen, rücken zunehmend auch spannende Explorer und Juniors aus der zweiten Reihe in den Fokus der Anleger. Genau an diesem Punkt betritt ein aufstrebender Player die Bühne, der mit einer einzigartigen Polymetall-Strategie aufwartet. Power Metallic Mines zeigt derzeit nicht nur operativ eine bemerkenswerte Dynamik, sondern steht auch charttechnisch an einer absolut vielversprechenden Schwelle. Wer seinen Anlagefokus neben Gold und Silber auch um essenzielle Batterie- und weitere Metalle erweitern möchte, sollte jetzt ganz genau hinsehen

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