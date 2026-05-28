First Majestic und Agnico Eagle glänzen, aber Power Metallic Mines ist der wahre Geheimtipp! Der Iran-Krieg hat die Welt verändert, und damit auch die Finanzmärkte. Hohe Energiepreise, gestiegene Inflation, ein gebremster Konjunkturausblick: Die deutschen Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für 2026 auf magere 0,5 % halbiert. …



