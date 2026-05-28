BYD und Xiaomi straucheln im Preiskampf - Startet dynaCERT jetzt durch? Die Börsenwelt schaut bei Elektroautos auch gerne auf den asiatischen Markt, wo sich aber derzeit ein heftiger Preiskrieg abspielt. Einstige Lieblinge der Anleger gerieten die letzten Monate und geraten auch noch teilweise aktuell unerwartet unter …



