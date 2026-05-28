Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019

Verdi will die Hauptversammlung nutzen, um ihren Forderungen in der Tarifrunde für die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Postbank Nachdruck zu verleihen: Die Gewerkschaft hat zu einer Protestdemonstration auf dem Frankfurter Messegelände aufgerufen./ben/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 28,71 auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,85 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +11,47 %/+39,34 % bedeutet.