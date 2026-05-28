Deutsche Bank
Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019
- Erste Präsenz-Hauptversammlung seit Vor-Corona 2019
- Wynaendts steht zur Wiederwahl als Aufsichtsratschef
- Aufsichtsvergütung soll deutlich erhöht werden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Bei dem Aktionärstreffen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Frankfurt stellt sich der seit vier Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Wynaendts zur Wiederwahl. Im Fall seiner Bestätigung durch die Hauptversammlung will der Aufsichtsrat des Dax -Konzerns den Niederländer erneut zu seinem Vorsitzenden wählen.
Die Anteilseigner werden zudem um Zustimmung dafür gebeten, die Kontrolleure besser zu bezahlen. Nach Auffassung der Bank ist die bisherige Vergütung der Aufsichtsräte "nicht mehr wettbewerbsfähig". Daher soll die feste jährliche Grundvergütung für Aufsichtsratsmitglieder von 300.000 Euro auf 350.000 Euro angehoben werden. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums soll statt 950.000 Euro künftig 1,15 Millionen Euro erhalten, sein Stellvertreter 550.000 Euro und damit 75.000 Euro mehr als bisher.
Verdi will die Hauptversammlung nutzen, um ihren Forderungen in der Tarifrunde für die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Postbank Nachdruck zu verleihen: Die Gewerkschaft hat zu einer Protestdemonstration auf dem Frankfurter Messegelände aufgerufen./ben/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 28,71 auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,85 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +11,47 %/+39,34 % bedeutet.
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Also ich weiss nicht in welcher Aktie du investiert bist? Ich bin seit Ende 2022 dabei und sehr gut zufrieden. Bekomme seitdem jedes Jahr steigende Dividenden und als Zugabe einen Kursgewinn.
also ich kassiere erstmal die Dividende im Mai und reinvestiere in Dt. Bank Aktien. Glaube das ist ein guter Deal für dei nächsten 12 - 18 Monate
Die Börse ist zwar transparent aber leider nocht immer Rational.