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    Handelskonzern Otto stellt Geschäftszahlen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Otto Group stellt Zahlen des letzten Jahres vor
    • Plattform otto.de trug fast ein Drittel zum Umsatz bei
    • Konkurrenz durch Amazon Temu Shein und neue Suchpfade
    Handelskonzern Otto stellt Geschäftszahlen vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - In Zeiten wandelnder Einkaufsgewohnheiten stellt der Hamburger Handelskonzern Otto Group am Donnerstag (10.30 Uhr) die Zahlen des jüngsten Geschäftsjahres vor. Schon bekannt sind die Zahlen der Plattform otto.de, auf die im vorigen Geschäftsjahr nahezu ein Drittel des Gesamtumsatzes entfiel.

    Der Umsatz der Plattform wuchs demnach im zurückliegenden Geschäftsjahr um sieben Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Mit Blick auf die Branche ist das ein wohl überdurchschnittlicher Wert. Deckungsgleiche Vergleichszahlen liegen aber nicht vor. Otto verdient an eigenen Verkäufen sowie an Zahlungen von Händlern, die die Plattform nutzen und ihre Waren dort bewerben.

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    Otto konkurriert mit Unternehmen wie Amazon , aber auch zunehmend mit chinesischstämmigen Billiganbietern wie Temu und Shein um Kundschaft. Zudem locken soziale Medien wie TikTok Käufer an, und Produktsuchen verlagern sich von Webbrowsern zu KI-Chatbots./lkm/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 271,9 auf Nasdaq (28. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +11,83 %/+22,49 % bedeutet.




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