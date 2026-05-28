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    USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär griff iranische Stellung bei Bandar Abbas an
    • Vier Drohnen abgeschossen als Bedrohung für die USA
    • Einsatz laut US defensiv zur Wahrung der Waffenruhe
    USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. Die angegriffene Stellung in der Stadt Bandar Abbas sei gerade dabei gewesen, eine fünfte Drohne abzufeuern. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter.

    Die Angaben des US-Militärs zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Iranische Medien hatten zuvor von Explosionsgeräuschen in der Nähe von Bandar Abbas berichtet./jcf/DP/stk





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