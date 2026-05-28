Formycon: Starkes Q1 2026 mit operativem Fortschritt & Umsatzwachstum
Formycon startet dynamisch ins Jahr 2026: Neue Biosimilars, klinische Meilensteine und ein kräftiger Umsatzsprung untermauern den bestätigten Wachstumskurs.
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- Formycon berichtet über positive operative Fortschritte und stark wachsende Umsätze im ersten Quartal 2026
- Das Portfolio wurde durch den EU-Start des Biosimilars FYB203 auf drei eigenentwickelte Biosimilars erweitert
- Das Biosimilar FYB206 erreichte einen klinischen Meilenstein und stärkt die Position im Bereich Pembrolizumab-Biosimilars
- Der Umsatz im ersten Quartal 2026 stieg auf 13,1 Mio. €, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 5,3 Mio. € im Vorjahr
- Das Ergebnis vor Steuern (EBITDA) verbesserte sich auf -1,7 Mio. €, gegenüber -13,2 Mio. € im Vorjahr, mit einem positiven Wachstumstrend
- Die Prognose für 2026 wird bestätigt: Umsatzerlöse zwischen 60 und 70 Mio. €, sowie ein positives EBITDA zwischen 0 und 10 Mio. €
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Formycon ist am 28.05.2026.
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