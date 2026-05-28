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    Galenica: Starkes Umsatzwachstum trotz anspruchsvoller Märkte

    Galenica startet 2026 mit kräftigem Schwung: Steigende Umsätze, wachsende Marktanteile und ein dynamisches Apotheken- sowie Home-Care-Geschäft prägen die Bilanz.

    Galenica: Starkes Umsatzwachstum trotz anspruchsvoller Märkte
    Foto: adobe.stock.com
    • Galenica erzielte in den ersten vier Monaten 2026 ein Umsatzwachstum von 7.3% auf CHF 1’409.7 Mio.
    • Haupttreiber waren das starke Wachstum im Apothekengeschäft (Pharmacies Omni‑Channel: CHF 495.5 Mio., +6.9%; Segment Products & Care: CHF 637.7 Mio., +11.6%) sowie im Grosshandel/Wholesale (CHF 1’085.1 Mio., +4.4%), unterstützt durch Online‑Kanäle und Click & Collect.
    • Home Care wuchs stark um 9.1% auf CHF 41.9 Mio.; das neu akquirierte Labor Team steuerte im Bereich Diagnostics erstmals CHF 40.8 Mio. bei (ohne Diagnostics läge das Gesamtwachstum bei +4.2%).
    • Das Geschäftsfeld Products & Brands fiel um 12.9%, primär bedingt durch internationalen Lagerabbau bei Perskindol; der Schweizer Consumer‑Health‑Markt blieb mit +0.1% praktisch flach.
    • Netzwerk‑Expansion und Marktanteile: Filialnetz nun 383 Standorte (+2), organisches Wachstum bereinigt 4.0%; Marktanteilsgewinne bei Rx/OTC (+5.3%) und im volumenstarken Apothekenbereich (Wachstum 6.0% vs. Markt 5.3%).
    • Galenica bestätigt die Guidance 2026: erwartetes Umsatzwachstum 5–7%, EBIT‑Wachstum 6–8% und Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 28.05.2026.


    Galenica

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    ISIN:CH0360674466WKN:A2DN0K
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