Galenica: Starkes Umsatzwachstum trotz anspruchsvoller Märkte
Galenica startet 2026 mit kräftigem Schwung: Steigende Umsätze, wachsende Marktanteile und ein dynamisches Apotheken- sowie Home-Care-Geschäft prägen die Bilanz.
Foto: adobe.stock.com
- Galenica erzielte in den ersten vier Monaten 2026 ein Umsatzwachstum von 7.3% auf CHF 1’409.7 Mio.
- Haupttreiber waren das starke Wachstum im Apothekengeschäft (Pharmacies Omni‑Channel: CHF 495.5 Mio., +6.9%; Segment Products & Care: CHF 637.7 Mio., +11.6%) sowie im Grosshandel/Wholesale (CHF 1’085.1 Mio., +4.4%), unterstützt durch Online‑Kanäle und Click & Collect.
- Home Care wuchs stark um 9.1% auf CHF 41.9 Mio.; das neu akquirierte Labor Team steuerte im Bereich Diagnostics erstmals CHF 40.8 Mio. bei (ohne Diagnostics läge das Gesamtwachstum bei +4.2%).
- Das Geschäftsfeld Products & Brands fiel um 12.9%, primär bedingt durch internationalen Lagerabbau bei Perskindol; der Schweizer Consumer‑Health‑Markt blieb mit +0.1% praktisch flach.
- Netzwerk‑Expansion und Marktanteile: Filialnetz nun 383 Standorte (+2), organisches Wachstum bereinigt 4.0%; Marktanteilsgewinne bei Rx/OTC (+5.3%) und im volumenstarken Apothekenbereich (Wachstum 6.0% vs. Markt 5.3%).
- Galenica bestätigt die Guidance 2026: erwartetes Umsatzwachstum 5–7%, EBIT‑Wachstum 6–8% und Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Galenica ist am 28.05.2026.
-0,44 %
+0,66 %
-1,74 %
-11,95 %
-4,09 %
+23,02 %
+58,42 %
+129,12 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte