Iran attackiert US-Basis: Ist der Krieg zurück? Brent knallt über 98 US-Dollar!

Auslöser des wieder aufflammenden militärischen Konflikts sind neuen US-Schläge gegen eine militärische Anlage im Iran. Laut einem US-Vertreter stellte diese eine Bedrohung für US-Truppen sowie für die Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus dar. Zudem wurden Berichten zufolge mehrere iranische Drohnen abgefangen und abgeschossen.

Nach neuen US-Luftangriffen im Iran meldeten die iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf einen US-Luftwaffenstützpunkt, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. Der Standort der Basis wurde nicht genannt.

Für Anleger ist die Botschaft klar: Das Risiko eines größeren Schlagabtauschs ist wieder da. Rohöl der Sorte Brent stieg zeitweise um mehr als drei Prozent auf 98,20 US-Dollar je Barrel. WTI-Öl legte um 3,49 Prozent auf 92,17 US-Dollar zu.

Damit kippt die Stimmung am Ölmarkt erneut. Noch am späten Mittwoch hatte Citi darauf verwiesen, dass Investoren extreme Szenarien einer Angebotsunterbrechung zunehmend auspreisten, da Washington und Teheran offenbar einer Einigung näherkamen. Doch mit den neuen Angriffen rückt genau dieses Risiko wieder in den Mittelpunkt.

Besonders heikel: Hohe Ölpreise treffen nicht nur Autofahrer und Unternehmen. Sie können auch die Inflation wieder anfachen. Citi warnte bereits vor Zweitrundeneffekten, also davor, dass sich die hohen Energiepreise auf Preise und Löhne ausweiten. Für Notenbanken wäre das ein Problem, denn statt Entspannung bei den Zinsen droht neuer Druck.

Die entscheidende Frage lautet nun: Bleibt es bei begrenzten Angriffen – oder droht ein neuer Ölpreisschock durch eine weitere militärische Eskalation?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



