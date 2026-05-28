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    Brent Crude Öl

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    Korrekturziel naht

    Ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran hat für Entspannung an den Energiemärkten gesorgt. Auch wurden bereits einige Öltanker durchgelassen, wenn auch nicht viele. Dies hat bei der Nordseesorte Brent Crude für deutlichen Abgabedruck gesorgt, exakt ab der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. In der Folge fiel der Preis bis Mittwochabend auf 91,75 US-Dollar je Fass und steuert nun eine wichtige Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr 2024 an.

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    Das letzte markante Ziel für den Öl-Future wurde bei 96,03 US-Dollar definiert, aktuell tendiert der Preis bei grob 92,75 US-Dollar und steuert die markante Unterstützung aus dem Frühjahr 2024 bei 87,30 US-Dollar an. Ab diesem Preisniveau wird mit einer technischen Gegenbewegung zur Oberseite gerechnet, auch wenn sich die Kriegsparteien ein Stück weit näherkommen sollten. Spätestens ab der unteren Trendkanalbegrenzung sowie dem 200-Tage-Durchschnitt um 83,00 US-Dollar sollte wieder mit anziehenden Preisen zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 100,00 US-Dollar gerechnet werden. Dort verläuft nämlich noch eine zu dieser Woche gerissene Kurslücke und dürfte im Zuge dessen geschlossen werden.

    Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 97,81 // 99,73 // 101,34 // 104,62 US-Dollar
    Unterstützungen: 92,24 // 90,40 // 87,30 // 86,09 US-Dollar

    Fazit

    Die laufenden Gewinne aus der vorherigen Short-Position auf Brent Crude können bis in den Bereich von 87,30 US-Dollar noch laufen gelassen werden. Bei entsprechender Ausbildung von Bodenbildungstendenzen könnte sich im Anschluss ein Long-Engagement mit einem Ziel bei 100,00 US-Dollar überdurchschnittlich auszahlen. Aus dem Stand heraus ergibt sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN0MCV bereits eine Renditechance von 65 Prozent. Das rechnerische Ziel des Scheins wurde bei einem Wert von 16,46 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte einige Prozent unter dem zukünftigen Boden angesetzt werden. Da sich die Lage jedoch jederzeit ändern kann, sollten Positionen nur sehr besonnen aufgebaut werden.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN0MCV Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,92 – 9,95 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 81,273 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future
    KO-Schwelle: 81,273 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 92,39 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 16,46 Euro
    Hebel: 8,01 Kurschance: + 65 Prozent
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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