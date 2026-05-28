Korrekturziel naht

Ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran hat für Entspannung an den Energiemärkten gesorgt. Auch wurden bereits einige Öltanker durchgelassen, wenn auch nicht viele. Dies hat bei der Nordseesorte Brent Crude für deutlichen Abgabedruck gesorgt, exakt ab der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. In der Folge fiel der Preis bis Mittwochabend auf 91,75 US-Dollar je Fass und steuert nun eine wichtige Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr 2024 an.

Das letzte markante Ziel für den Öl-Future wurde bei 96,03 US-Dollar definiert, aktuell tendiert der Preis bei grob 92,75 US-Dollar und steuert die markante Unterstützung aus dem Frühjahr 2024 bei 87,30 US-Dollar an. Ab diesem Preisniveau wird mit einer technischen Gegenbewegung zur Oberseite gerechnet, auch wenn sich die Kriegsparteien ein Stück weit näherkommen sollten. Spätestens ab der unteren Trendkanalbegrenzung sowie dem 200-Tage-Durchschnitt um 83,00 US-Dollar sollte wieder mit anziehenden Preisen zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 100,00 US-Dollar gerechnet werden. Dort verläuft nämlich noch eine zu dieser Woche gerissene Kurslücke und dürfte im Zuge dessen geschlossen werden.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die laufenden Gewinne aus der vorherigen Short-Position auf Brent Crude können bis in den Bereich von 87,30 US-Dollar noch laufen gelassen werden. Bei entsprechender Ausbildung von Bodenbildungstendenzen könnte sich im Anschluss ein Long-Engagement mit einem Ziel bei 100,00 US-Dollar überdurchschnittlich auszahlen. Aus dem Stand heraus ergibt sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN0MCV bereits eine Renditechance von 65 Prozent. Das rechnerische Ziel des Scheins wurde bei einem Wert von 16,46 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte einige Prozent unter dem zukünftigen Boden angesetzt werden. Da sich die Lage jedoch jederzeit ändern kann, sollten Positionen nur sehr besonnen aufgebaut werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0MCV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,92 – 9,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 81,273 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 81,273 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 92,39 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 16,46 Euro Hebel: 8,01 Kurschance: + 65 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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