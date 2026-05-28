MPC Capital: EBT im Q1 2026 um 17 % gesteigert, Prognose bestätigt
Trotz leicht rückläufigem Umsatz startet das Unternehmen mit deutlich höherem Ergebnis, starkem Finanzergebnis und robuster Bilanz zuversichtlich ins Geschäftsjahr 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg im Q1 2026 um 17 % auf EUR 8,3 Mio.; Ergebnis je Aktie EUR 0,21.
- Umsatz leicht rückläufig auf EUR 10,6 Mio. (Q1 2025: EUR 11,8 Mio.), hauptsächlich durch Wechselkurseffekte; Management Fees EUR 8,5 Mio.
- Finanzergebnis erhöhte sich um 28 % auf EUR 6,7 Mio., getrieben von starken Erträgen aus dem Co‑Investment‑Portfolio (Rückflüsse aus Projektveräußerungen und laufende Erträge).
- Bilanz weiter gestärkt: Kassenbestand EUR 40,9 Mio., Eigenkapitalquote 90 % (Anstieg gegenüber 87 % Ende 2025); Finanzanlagen und Bilanzsumme ebenfalls gestiegen.
- Prognose 2026 bestätigt: Konzernumsatz EUR 45–50 Mio., Konzern‑EBT EUR 25–30 Mio.
- Hohe Visibilität und Wachstumspotenzial durch wiederkehrende Management Fees, eine robuste Transaktionspipeline und ein kontrahiertes Neubauprogramm mit > USD 1,4 Mrd. Investitionsvolumen.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 28.05.2026.
Der Kurs von MPC Muenchmeyer Petersen Capital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,5200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5300EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
+2,21 %
+0,73 %
+8,66 %
+9,52 %
+1,50 %
+74,84 %
+89,51 %
-21,88 %
-97,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte