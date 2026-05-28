ASTA Energy Solutions: Starkes Q1 2026 dank dynamischem Markt und Wachstum
ASTA startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Deutliches Umsatzplus, starkes Ergebniswachstum und ein klar bestätigter Ausblick prägen das erste Quartal.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Das erste Quartal 2026 verzeichnete einen Nettoumsatz von EUR 196,4 Mio., was einem Wachstum von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 68,6 % auf EUR 17,2 Mio., mit einer EBITDA-Marge von 8,8 % im Vergleich zu 6,0 % im Vorjahr.
- Das Ergebnis (Netto) erhöhte sich auf EUR 6,3 Mio., und das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf EUR 0,49, gegenüber EUR 0,09 im Vorjahr.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich auf EUR 12,1 Mio., was einer Steigerung um 365,4 % entspricht, und die Net-Cash-Position betrug zum 31. März 2026 EUR 38,6 Mio.
- Das Unternehmen bestätigt die Guidance für 2026: Nettoumsatz >EUR 790 Mio., Net-value Sales >EUR 170 Mio. und bereinigtes EBITDA EUR 55–59 Mio.
- ASTA profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage, vorteilhafter Marktdynamik sowie gezielten Kapazitätserweiterungen, inklusive strategischer Partnerschaften und Investitionen in neue Standorte.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 %
im Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,40EUR das entspricht einem Plus von +3,43 % seit der Veröffentlichung.
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