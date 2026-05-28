Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Halbjahreserfolg dank Effizienzsteigerung
Stabile Erträge, sinkende Kosten und kaum Leerstand: Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties zeigt im ersten Halbjahr eine robuste Performance und setzt auf weitere Optimierung.
- Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties Fonds hat im ersten Halbjahr den Nettoertrag und die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) gesteigert.
- Die Mietzinsausfallrate wurde auf 2,1% reduziert, die Leerstandsquote blieb mit 2,2% auf niedrigem Niveau.
- Der Nettoertrag des Fonds betrug CHF 30,1 Millionen, der NAV per 31.03.2026 lag bei CHF 115,35 pro Anteil.
- Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) sank leicht auf 0,67%, die EBIT-Marge stieg auf 68,9%.
- Es fanden im Berichtszeitraum keine Transaktionen oder Neubewertungen der Immobilien statt.
- Für das zweite Halbjahr sind die weitere Optimierung der Erträge und Investitionen in die Immobilienqualität geplant.
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