JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zyklische Erholung der Auto- und Industriebranchen nehme Fahrt auf, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Für STMicroelectronics bedeute dies für das zweite Halbjahr sehr starke Nachfrageaussichten nach optischen Halbleitern und Satelliten-Technologie. Diese Trends dürften sich 2027 nur noch verstärken. Menon hob seine Ergebnisprognose für 2027 um 22 Prozent an und liegt nach eigener Aussage nun 16 Prozent über dem Konsens./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 58,50EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

