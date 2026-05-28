UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 180 auf 169 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückenwind für die Profitabilität dürfte sich fortgesetzt haben, das Wachstum sei allerdings fraglich, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal. Er kappte seine Schätzungen für die Schweden./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 15,14EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 169

Kursziel alt: 180

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

