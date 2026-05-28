Gewinner Snowflake explodiert 37% nach Quartalszahlen und Amazon-Deal

Nach überraschend starken Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines milliardenschweren Infrastrukturabkommens mit Amazon Web Services (AWS) schoss die Snowflake-Aktie im nachbörslichen Handel um 37,5 Prozent auf 240,9 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Mittelpunkt steht vor allem ein neuer Fünfjahresvertrag mit AWS über Cloud- und KI-Dienstleistungen im Gesamtwert von 6 Milliarden US-Dollar.

AWS teilte am Mittwoch mit, dass Snowflake seine Nutzung von Amazons Cloud-Infrastruktur massiv ausweiten werde und sich dafür verpflichtet, innerhalb der kommenden fünf Jahre etwa 1,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Cloud-Infrastruktur, KI-Rechenleistung und Amazons eigens entwickelte Graviton-Chips auszugeben.

Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen

Snowflake präsentierte außerdem ein Quartal, das deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 39 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 32 Cent Gewinn pro Aktie und 1,32 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet.

Besonders bemerkenswert war das Wachstum im Kerngeschäft. Die Produktumsätze stiegen um 34 Prozent auf 1,33 Milliarden US-Dollar, während die Netto-Umsatzbindungsrate bei starken 126 Prozent lag.

Snowflake erwartet für das laufende Quartal Produktumsätze zwischen 1,415 und 1,420 Milliarden US-Dollar und damit klar mehr als die Markterwartung von rund 1,38 Milliarden Dollar. Die operative Marge soll bei 12,5 Prozent liegen und ebenfalls über den Analystenschätzungen ausfallen.

Für das Gesamtjahr hob Snowflake seine Umsatzprognose auf 5,84 Milliarden US-Dollar an. Analysten hatten bislang lediglich mit 5,68 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Übernahme von Natoma

Parallel zu den Quartalszahlen kündigte Snowflake die Übernahme des KI-Start-ups Natoma an. Natoma ist auf Identitätsverwaltung und privilegierte Zugriffssteuerung spezialisiert – Technologien, die künftig eine zentrale Rolle bei autonomen KI-Agenten in Unternehmen spielen dürften.

CEO Sridhar Ramaswamy bezeichnete die Übernahme als entscheidenden Schritt für die nächste Phase unternehmensweiter KI-Nutzung. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



