DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Starkes Q1 2026 – Investoren begeistert!
Trotz einzelner Mietausfälle startet das Unternehmen mit soliden Kennzahlen, Rekordzukäufen und bestätigter Prognose zuversichtlich ins Geschäftsjahr 2026.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Q1/2026: Umsatz 7,7 Mio. €, EBITDA 4,9 Mio. €, Ergebnis vor Steuern 1,2 Mio. €, Nettoergebnis 925 T€, FFO 2,6 Mio. € (0,54 €/Aktie).
- Portfolio: Erträge aus 90 Bestandsobjekten; durch die Hammer‑Insolvenz und den B1‑Auszug in Dinslaken fehlten im Q1 rund 250 T€ Mieterträge, die fast eins zu eins den FFO belasteten.
- Transaktionen: Rekord von fünf Zukäufen im Auftaktquartal; weitere Objekte (u. a. Elsenfeld, Ochsenhausen, Vöhringen in Q2; Adelsdorf, Freiberg, Hersbruck vorauss. in Q3) sollen das Portfolio erweitern.
- Veräußerungen: Notarielle Verkaufsverträge für Sangerhausen, Schwarmstedt und Teilobjekt Dinslaken unterzeichnet (Reduzierung kleiner/leerstehender Flächen, Dinslaken war größte Leerstandsfläche).
- Prognose bestätigt: Ziele 2026 bleiben Jahresüberschuss ≥ 5 Mio. €, FFO ≥ 10,8 Mio. €, Vermietungsquote > 96% sowie eine weitere Dividendenerhöhung.
- Ausblick/Strategie: Vorstand will die etwa 1 Mio. € FFO‑Lücke durch zusätzliche Erträge aus Zukäufen, höhere Bestandsmieten und unterproportionale Kostensteigerungen schließen; Quartalsbericht und Telefonkonferenz (heute 10:00) verfügbar.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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