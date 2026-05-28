UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Design des neuen Elektromodells Luce habe Sorgen über eine mögliche Markenverwässerung bei dem Luxussportwagenbauer geweckt und eine bemerkenswert negative Kursreaktion der Aktie ausgelöst, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochnachmittag. Für ein abschließendes Urteil sei es indes noch zu früh, und ihre Gespräche mit Ferrari-Kunden während der Präsentation seien konstruktiver gewesen und hätten anhaltende Markenloyalität gezeigt. Pusz sieht Elektromodelle eher als Ergänzung denn als Ersatz für die Produktpalette der Italiener und den sich verändernden Verbraucherpräferenzen sowie dem Regulierungsdruck geschuldet. Ferrari täte angesichts der Anlegerreaktion aber gut daran, seine Marke schrittweise weiterzuentwickeln, anstatt eine radikale Transformation anzustreben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 283,3EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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