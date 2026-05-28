BRAIN Biotech veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025/26 & bestätigt Prognose
Trotz rückläufiger Umsätze nähert sich BRAIN der Gewinnschwelle, stärkt sein Kerngeschäft mit Biokatalysatoren und punktet mit neuen Patenten und Forschungserfolgen.
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- Umsatz H1 2025/26: 23,4 Mio. € (-7,2% vs. Vorjahr); bereinigtes Konzern-EBITDA verbessert auf -0,1 Mio. € (vorjahr -1,1) und damit nahe der Gewinnschwelle.
- Kernsegment BRAINBiocatalysts: Umsatz 20,4 Mio. € (-10,3%); sequenzielles Q2-Wachstum +4,5%; Belastung durch schwache Backenzyme und Produktionsunterbrechungen wegen Verlagerung; bereinigtes EBITDA 1,1 Mio. €.
- BRAINBioIncubator: Umsatz 3,0 Mio. € (+0,5 Mio. €); beinhaltet 1,0 Mio. € Meilensteinzahlung (Deucrictibant); bereinigtes EBITDA deutlich verbessert auf 0,6 Mio. € (vorjahr -0,7).
- Technologie/Patente: Europäisches Patent für BMC‑Nuklease (BRAIN Metagenome Cas) zur Genom-Editierung erteilt; BMC erzeugt gezielte Doppelstrangbrüche in pro- und eukaryotischen Zellen.
- Forschungspartner/Publikation: Akribion Therapeutics (Exklusivlizenz für BEC) veröffentlichte in Nature einen Artikel zu Cas12a2 („RNA-triggered cell killing“), der die besonderen Eigenschaften der Technologie hervorhebt.
- Ausblick unverändert: BRAINBiocatalysts soll Umsätze auf etwa Vorjahresniveau und eine bereinigte EBITDA‑Marge von rund 10% erreichen; Gesamtprognose bleibt trotz geopolitischer Risiken und schwachem US‑Dollar bestehen (Zahlungsmittel: 4,3 Mio. € zum 31.03.2026).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BRAIN Biotech ist am 28.05.2026.
Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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