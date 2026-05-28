DATAGROUP: Umsatzplus im Q2 und H1 2025/2026
Trotz Gegenwinds im Markt legt DATAGROUP beim Umsatz zu, verbessert die Marge, sieht jedoch rückläufige Ergebnisse – und bereitet zugleich den Rückzug vom Münchner Freiverkehr vor.
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- DATAGROUP steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025/2026 um 2,2 % auf 285,9 Mio. EUR, trotz eines verhaltenen Marktumfelds.
- Im zweiten Quartal sank der Umsatz leicht auf 138,8 Mio. EUR im Vergleich zu 140,5 Mio. EUR im Vorjahr.
- Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 72,4 % (Vorjahr 70,2 %) aufgrund rückläufiger Materialkosten, der Rohertrag stieg um 5,4 % auf 207,1 Mio. EUR.
- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich auf 36,8 Mio. EUR (Vorjahr 41,4 Mio. EUR), das EBIT auf 18,1 Mio. EUR (Vorjahr 22,6 Mio. EUR), was die Margen sinken ließ.
- Die Bilanzsumme reduzierte sich auf 529,4 Mio. EUR, das Eigenkapital stieg auf 34,6 %, die liquiden Mittel auf 26,6 Mio. EUR, die Nettoverschuldung sank auf 144,5 Mio. EUR.
- Die Notierung der DATAGROUP-Aktien im Freiverkehr der Börse München wird zum 30. Juni 2026 eingestellt.
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