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    Magirus startet stark ins Q1 2026 – Mutares plant Exit

    Magirus startet mit Rekordaufträgen und wachsender Profitabilität ins Jahr 2026, treibt seine Transformation voran und prüft nun strategische Optionen bis hin zu einem möglichen Börsengang.

    Magirus startet stark ins Q1 2026 – Mutares plant Exit
    Foto: adobe.stock.com
    • Magirus verzeichnete in Q1 2026 Umsatzerlöse von ca. EUR 85 Mio. und einen Rekordauftragseingang, was zu einem Auftragsbestand von über EUR 880 Mio. führt.
    • Das Unternehmen macht substanzielle Fortschritte bei der operativen Transformation, steigert Produktionsleistung und verbessert KPIs.
    • Magirus plant strategische Optionen, inklusive eines möglichen Börsengangs (IPO), um weiteres Wachstum zu fördern und die Kapitalbasis zu stärken.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Magirus Umsatzerlöse von rund EUR 336 Mio., mit einer Verbesserung gegenüber 2024, und einen positiven Trend bei der Profitabilität.
    • Das Segment Magirus Defense, durch die Übernahme von Achleitner Fahrzeugbau, expandiert in den Verteidigungsbereich mit attraktiven Margen und wächst durch Großaufträge.
    • Mutares bereitet einen Exit für Magirus vor, prüft Verkaufsmöglichkeiten oder einen Börsengang, um die Wachstumsfinanzierung und Flexibilität zu erhöhen.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei mutares ist am 03.07.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,05EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.903,46PKT (+0,32 %).


    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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