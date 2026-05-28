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    Ernst Russ AG veröffentlicht beeindruckende Geschäftszahlen Q1 2026

    Starkes Wachstum, hohe Auslastung und gezielte Flottenverjüngung prägen das erste Quartal 2026 der Ernst Russ AG und untermauern den optimistischen Jahresausblick.

    Ernst Russ AG veröffentlicht beeindruckende Geschäftszahlen Q1 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Das erste Quartal 2026 wurde mit Umsatzerlösen von 37,8 Mio. EUR und einem EBIT von 13,2 Mio. EUR abgeschlossen, wobei die EBITDA-Marge auf 54,3 % gestiegen ist.
    • Die durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.663 USD auf 19.546 USD, bei hoher Flottenauslastung von 99,8 %.
    • Der Charter Backlog wurde auf 620,9 Mio. EUR erhöht, mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Charterverträge von 34,3 Monaten.
    • Die Ernst Russ AG erwarb zwei Multipurpose-Schiffe mit jeweils siebenjährigen Charterverträgen sowie vier Tanker-Neubauten mit langfristigen Festcharterverträgen.
    • Das Unternehmen hat im ersten Quartal das im Jahr 2008 gebaute Containerschiff MS „EF Emira“ verkauft, um das Portfolio zu verjüngen.
    • Die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf 45–55 Mio. EUR angehoben, während die Umsatzerwartung bei 145–160 Mio. EUR bleibt.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Ernst Russ ist am 04.06.2026.

    Der Kurs von Ernst Russ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,0600EUR das entspricht einem Plus von +1,46 % seit der Veröffentlichung.


    Ernst Russ

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