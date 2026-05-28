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    EVN AG: Erfolgreicher Geschäftsverlauf im H1 2025/26

    Starkes Halbjahr, strategische Weichenstellungen und nachhaltige Investitionen prägen die Entwicklung der EVN und geben einen klaren Ausblick auf Wachstum und Stabilität.

    EVN AG: Erfolgreicher Geschäftsverlauf im H1 2025/26
    Foto: stock.adobe.com
    • Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 liegt über dem Vorjahresniveau, und der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.
    • Der Verkauf des internationalen Projektgeschäfts wurde im März 2026 erfolgreich abgeschlossen, inklusive Eingang des Kaufpreises von 100 Mio. Euro.
    • Die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten wurden auf 561 MW (Wind) und 133 MWp (Photovoltaik) ausgebaut.
    • Es wurde mit dem Bau einer neuen Trinkwasserversorgungsleitung in Niederösterreich begonnen, die die Versorgungssicherheit verbessern soll.
    • EVN und AVIA haben eine Partnerschaft zum Ausbau der E-Ladeinfrastruktur gestartet, mit der Errichtung von Schnellladestationen an Tankstellen ab 2026.
    • Das Investitionsprogramm für 2025/26 beträgt 1 Mrd. Euro, wobei die Nettoverschuldung zum 31. März 2026 auf 1.094,8 Mio. Euro gesunken ist.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei EVN ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im Minus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,88EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.


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