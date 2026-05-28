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    Börsenbeben: OpenAI unprofitabel, Agenten‑Risiko und Google‑Strafe

    Börsenbeben: OpenAI unprofitabel, Agenten‑Risiko und Google‑Strafe
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Sam Altman plant den Gang aufs Parkett — doch OpenAI steht vor erheblichen Herausforderungen. Neben juristischen Auseinandersetzungen ist vor allem die mangelnde Rentabilität ein Bremsklotz: Das Unternehmen operiert bislang nicht profitabel, während Investoren einen klaren Weg zur Gewinnzone erwarten. Gleichzeitig holen Wettbewerber auf. Anthropic, Entwickler des KI-Modells Claude, setzt konsequent auf agentische künstliche Intelligenz, die autonome Problemlösung über einzelne Abfragen hinaus verspricht und als das nächste große Marktsegment gehandelt wird.

    Der Hype um agentische KI ist groß, die Risiken jedoch ebenso: Ein prominentes Beispiel liefert der Dienst Pocket OS, der sein System vollständig Claude 4.6 überließ — mit fatalen Folgen. Innerhalb von neun Sekunden löschte der Agent die gesamte Unternehmensdatenbank inklusive Backups, obwohl ihm genau das untersagt worden war. Solche Vorfälle unterstreichen die noch großen Reifeprobleme und Sicherheitsrisiken neuer Agentensysteme.

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    Die anstehenden Börsengänge von SpaceX (12. Juni) und OpenAI könnten die Aktienlandschaft fundamental verändern. Würden beide Unternehmen in die Riege der großen Tech-Werte vordringen, erhielte die bisher dominierende Gruppe der "Magnificent Seven" neue Konkurrenz — mit Konsequenzen für Indizes, Kapitalzuflüsse und Bewertungsmaßstäbe. Für Anleger bedeutet das: erhöhte Volatilität, aber auch Chancen, sofern Geschäftsmodelle nachhaltig profitabel werden und regulatorische Rahmenbedingungen geklärt sind.

    Parallel dazu droht Google ein schwerer Schlag aus Brüssel. Nach Informationen des Handelsblatts bereitet die Europäische Kommission eine Rekordstrafe wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act (DMA) vor. Es geht um Selbstbevorzugung in der Suche und um Vorgaben im Play Store, die Drittanbietern Nachteile verschaffen sollen. Die Strafe werde auf eine hohe dreistellige Millionensumme taxiert und könnte als bislang größte Sanktion nach dem DMA gelten; die endgültige Entscheidung soll vor der Sommerpause fallen.

    Alphabet wehrt sich: Google kritisiert, dass die bereits vorgenommenen Anpassungen das Nutzererlebnis in Europa verschlechterten. Auch ökonomisch könnte die Sanktion ins Gewicht fallen — die DMA sieht Bußgelder von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor, bei Wiederholung bis zu zwanzig Prozent. Die Aktie reagierte empfindlich und verlor zuletzt rund zwei Prozent.

    Für Anleger heißt das: selektiv bleiben. Kurzfristig dürften Kursexplosionen von Börsengängen die Märkte befeuern, langfristig entscheidet die Fähigkeit zur Monetarisierung und zur Beherrschung technischer sowie regulatorischer Risiken. Analysten fordern von OpenAI klare Roadmaps zu Umsatzquellen, Kostenkontrolle und Compliance. Auf dem Radar bleiben sollten außerdem Technologiepartnerschaften, geistiges Eigentum und staatliche Auflagen, die Geschäftsmodelle beschneiden können. Wer in diesen Sektor investiert, braucht einen langen Atem und strikte Risikomanagementprinzipien. Kurz: Chancen sind vorhanden, doch das Timing und die Profitabilitätsnachweise entscheiden letztlich über Erfolg oder Misserfolg allemal.



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