Mysteriöser Bitcoin‑Burn: 107 BTC vernichtet – Spur führt zu Mt. Gox?

Die beteiligten Wallets weisen auffällige Charakteristika auf: Sie stammen aus dem Jahr 2014 und zeigten bis dato kaum Aktivität. Diese historische Herkunft nährt Spekulationen über eine mögliche Verbindung zur einst größten Kryptobörse Mt. Gox, die 2014 nach einem Hackerangriff kollabierte und seither immer wieder mit der Bewegung alter Bestände in Verbindung gebracht wird. AMLBot identifizierte On‑Chain‑Muster, konnte jedoch keinen konkreten Eigentümer nennen. Sollten die Wallets tatsächlich aus der Mt.‑Gox‑Ära stammen, würde die Aktion neue Fragen über Besitzverhältnisse und Absichten ehemaliger Akteure aufwerfen.

Ein privater Großinvestor hat am 26. Mai mehr als 107 Bitcoin unwiederbringlich aus dem Umlauf entfernt und damit Vermögenswerte im Wert von rund 8,3 Millionen US-Dollar vernichtet. Nach Analysen der Blockchain-Beobachter Lookonchain und der Sicherheitsfirma AMLBot wurden die Coins in fünf separaten Transaktionen an sogenannte Burn‑Adressen überwiesen – Adressen, für die kein bekannter privater Schlüssel existiert und die empfangene Coins dauerhaft blockieren. Die Absender zahlten für die Übertragungen lediglich rund 5,56 US‑Dollar an Netzwerkgebühren.

Die Zieladresse, in die die Coins verschoben wurden, hält inzwischen mehr als 807 BTC – aktuell etwa 61 Millionen US‑Dollar. Bislang dienten viele Einzahlungen in solche Adressen oft symbolischen Zwecken oder der blockchaininternen Dokumentation; freiwillige und permanente Bitcoin‑Vernichtungen dieser Größenordnung sind jedoch selten und machen diesen Fall zu einer der größten bekannten Burn‑Aktionen der jüngeren Vergangenheit. Betrachtet man frühere Höchststände, hätte die zum Transferzeitpunkt vernichtete Menge beim Rekordhoch im Oktober 2025 einen Marktwert von über 13 Millionen US‑Dollar erreicht.

Ökonomisch dürfte die unmittelbare Auswirkung auf den Bitcoin‑Preis begrenzt bleiben: 107 BTC sind angesichts der zirkulierenden Bitcoin‑Menge relativ klein, und der Markt hat in der Vergangenheit auf einzelne Bewegungen alter Adressen nur punktuell reagiert. Allerdings sind die Vorgänge von Bedeutung für das Marktbild: Sie erinnern an die Unsicherheit historischer Bestände, die Rolle großer Inaktiv‑Wallets und die semantische Kraft symbolischer Akte wie das „Verbrennen“ von Coins. Für Anleger und Aufseher sind solche Transaktionen zudem ein Indikator dafür, wie gering die Kosten für die dauerhafte Eliminierung von Vermögenswerten in dezentralen Systemen sein können – ein Aspekt, der regulatorische und revisionssichere Fragen aufwirft.

Bleibt offen, ob die Aktion bewusst als Burn intendiert war oder versehentlich geschah. Solange keine klaren Eigentumsnachweise vorliegen, dürften Spekulationen über Mt. Gox und ehemalige Nutzerkonten die Debatte prägen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 72.927USD auf CryptoCompare Index (28. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.