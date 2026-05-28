Nvidia investiert bis zu 150 Mrd. Dollar jährlich in Taiwan – KI‑Epizentrum

Hinter der Deklaration steht Nvidias starke Abhängigkeit vom taiwanesischen Tech-Ökosystem. Der geplante Hauptsitz soll Nvidia näher zu Schlüssellieferanten bringen, allen voran TSMC als wichtigsten Foundry-Partner, aber auch Auftragsfertiger und Systemintegratoren wie Foxconn, Wistron und Quanta Computer. Laut Reuters ist der erste Spatenstich für 2026 vorgesehen; die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant. Nvidia peilt für den Standort rund 4.000 Mitarbeiter an.

Nvidia-Chef Jensen Huang hat Taiwan als zentrales Element der KI-Strategie seines Unternehmens bekräftigt und angekündigt, dass Nvidia künftig jährlich bis zu 150 Milliarden US-Dollar in Taiwan ausgeben wolle. Bei der Eröffnung des künftigen taiwanesischen Hauptsitzes in Taipeh sagte Huang, die Summe beziehe sich nicht auf eine Einmalinvestition, sondern auf laufende Ausgaben für Aufträge und Zahlungen entlang der Lieferkette – vor allem für Chipfertigung, Packaging, Server und KI-Infrastruktur. Huang bezeichnete Taiwan als „Epizentrum der KI-Revolution“.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Ankündigung unterstreicht, dass modernste KI-Hardware trotz US-Subventionen und neuen Fab-Plänen in den USA kaum ohne Taiwan denkbar ist. Analysten wie bei Barron’s werten die Botschaft als klares Bekenntnis zu Taiwan, während das China-Geschäft durch Exportkontrollen und geopolitische Risiken schwieriger werde. An den Märkten reagierte die Nvidia-Aktie moderat positiv; auf Tradegate lag sie am Mittwoch leicht im Plus.

Parallel zu den Infrastrukturplänen präsentiert Nvidia weiterhin beeindruckende operative Kennzahlen: Für das zuletzt berichtete Quartal meldete der Konzern ein Umsatzwachstum von 80 Prozent auf 81,4 Milliarden US-Dollar, ein EBIT von 54,3 Milliarden und einen Nettogewinn von 45,6 Milliarden Dollar. Managementseitig wurde eine drastische Anhebung der Quartalsdividende auf 0,25 Dollar angekündigt (Anstieg um 2.400 Prozent), womit die Dividendenrendite allerdings zunächst nur rund 0,45 Prozent beträgt. Zudem sind Aktienrückkäufe in Höhe von 80 Milliarden Dollar geplant.

Trotz der positiven Eckdaten mahnen Beobachter zur Vorsicht: Die Konzentration auf Taiwan birgt geopolitische und Lieferkettenrisiken; zudem besteht die Gefahr zyklischer Nachfrageschwankungen, Lageraufbau oder Channel-Stuffing könnten die reale Wachstumsdynamik verzerren. Technologische Gegenbewegungen – etwa Hyperscaler, die eigene ASICs entwickeln – könnten Nachfrage und Margenbelastung verändern. Fazit: Nvidia festigt seine Stellung als Schlüsselakteur der KI-Ökonomie und bindet Ressourcen stark an Taiwan, bleibt aber exponiert gegenüber politischen, technologischen und zyklischen Unsicherheiten.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 212,6EUR auf Nasdaq (28. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.