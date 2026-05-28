Nahost-Schock bedroht Deutschlands Erholung – Rezessionsgefahr wächst

Der jüngste Nahostschock setzt Deutschlands fragile Erholung deutlich unter Druck. Die Deutsche Bank hat ihre Wachstumsprognose für 2024 von 1,5 auf rund 0,5 Prozent halbiert und warnt: Falls die Straße von Hormus über den Sommer blockiert bleibt, droht eine technische Rezession. Treiber der Verunsicherung sind steigende Energiepreise, mögliche Lieferkettenstörungen und die direkte Gefährdung von Schifffahrtsrouten, die Europäische Industrie und Konsumenten belasten würden. Die bisherige Reaktion der Bundesregierung bleibt begrenzt: Eine zweimonatige Senkung der Kraftstoffsteuer, die mit maximal 1,6 Milliarden Euro entlastet, stellt wirtschaftspolitisch nur ein symbolisches Signal dar und ist gemessen am BIP vernachlässigbar. Zum Vergleich: Die Hilfspakete während der Energiekrise 2022/23 summierten sich auf mehr als 140 Milliarden Euro.

Die Deutsche-Bank-Analysten skizzieren drei mögliche staatliche Eingriffsoptionen. Erstens die Aussetzung der Schuldenbremse, verfassungsrechtlich mit einfacher Parlamentsmehrheit denkbar, politisch derzeit aber kaum durchsetzbar. Union und Kanzler stehen klar dagegen; zudem würde ein solches Manöver der AfD in anstehenden Landtagswahlen Angriffsfläche bieten. Zweitens ein weiter gesteigerter Verteidigungshaushalt: Rüstungsausgaben unterliegen keiner verfassungsrechtlichen Kreditobergrenze und könnten kurzfristig fiskalischen Spielraum öffnen. Praktisch sind die Effekte jedoch begrenzt, weil die Auftragsbücher der Rüstungsbranche bereits gut gefüllt sind und zusätzliche Erhöhungen politisch nur unter einem deutlich verschärften Sicherheitsbild durchsetzbar wären. Drittens und nach Ansicht der Ökonomen am wirkungsvollsten: die vorgezogene Auszahlung aus dem 500‑Milliarden‑Euro‑Infrastrukturfonds. Verfassungsrechtlich ist die Einziehung der Mittel geregelt, nicht aber ihr Auszahlungszeitpunkt. Eine frühere Freigabe insbesondere der für die Länder reservierten 100 Milliarden – von denen mindestens 60 Prozent an Kommunen fließen sollen – könnte kurzfristig nachfrageseitige Impulse setzen, Investitionsstaus in maroder kommunaler Infrastruktur beheben und die Binnenkonjunktur stabilisieren.

An den Finanzmärkten spiegeln sich die Unsicherheiten: Der Dax notiert zeitweise unter Druck und nahe, aber nicht auf Rekordniveau; Ölpreise reagieren sensibel auf militärische Aktionen um die Straße von Hormus. Für die Bundesregierung ergibt sich ein klares Dreieck aus ökonomischer Notwendigkeit, rechtlichen Handlungsspielräumen und politischer Machbarkeit. Wirkungsstarke Fiskalimpulse wären möglich, stoßen aber an parteipolitische Grenzen. Pragmatismus – etwa die schnelle Kanalisation von Infrastrukturgeldern an Kommunen – bietet derzeit die realistischste Balance zwischen Tempo, Wirkung und politischer Akzeptanz.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 25.066PKT auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.