Ferrari 'Luce': Familien-Luxus-EV mit 1.000+ PS – Chance oder Risiko?

Strategisch ist "Luce" eine Wette auf demografischen Wandel und Technologieaffinität: Ferrari hofft, jüngere, KI- und technologiebegeisterte Käufer zu gewinnen und zugleich in Märkten wie China Fuß zu fassen, wo große Verbrenner durch hohe Abgaben benachteiligt sind. Damit will Ferrari seine Kundenbasis verbreitern und neue Einsatzszenarien jenseits der traditionellen Supersportwagen erschließen.

Ferrari hat überraschend seinen ersten vollelektrischen Fünfsitzer "Luce" präsentiert und damit formal die Verbrenner-DNA des Hauses erweitert. Das 550.000 Euro teure Luxus-GT wurde in Kooperation mit Jony Ive und dessen LoveFrom-Studio gestaltet und zielt ausdrücklich auf wohlhabende Familien: vier Türen, fünf Sitze, 600 Liter Kofferraum, hoher Komfort sowie eine Reichweite von über 500 Kilometern. Technisch setzt der Wagen auf vier Elektromotoren, mehr als 1.000 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von über 310 km/h – klassische Ferrari-Performance in einem untypisch alltagstauglichen Format. Die Auslieferung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Markteintritt erfolgt jedoch zu einem heiklen Zeitpunkt. Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini haben zuletzt Elektroambitionen zurückgefahren, da die Nachfrage nach sehr teuren E-Fahrzeugen schwächer ausfällt als erwartet. Zudem hat Ferrari seine Elektrifizierungsziele schon nach unten korrigiert: Bis 2030 plant das Unternehmen nun 40 Prozent Verbrenner, 40 Prozent Hybride und nur 20 Prozent vollelektrische Modelle – deutlich vorsichtiger als zuvor. Anleger reagierten nervös; die Aktie fiel am Dienstag auf Tradegate um rund 5,3 Prozent.

Analystenstimmen fallen differenziert aus. RBC belässt Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro; Tom Narayan verweist darauf, dass ähnliche Design-Skepsis schon beim Purosangue bestand, der sich später zum Bestseller entwickelte. Gegen die kurzfristige Kritik spricht zudem Ferraris hohe Profitabilität: eine reported Ebit-Marge von rund 39 Prozent und eine historisch günstige Bewertung bieten Puffer gegenüber Absatzschwächen.

Die Hauptgefahren bleiben jedoch real: Akzeptanz eines ungewöhnlichen Ferrari-Designs, Unsicherheit um Restwerte und die generelle Konjunktur- und Nachfrageentwicklung im Luxussegment. Sollte der Luce neue Kunden anziehen und in volumenstarken Märkten überzeugen, könnte das Modell das Portfolio sinnvoll diversifizieren. Misslingt die Adoption, wäre das Timing – hoher Preis, schwacher EV-Markt – ein ernstes Risiko.

Fazit: "Luce" ist ein mutiger strategischer Schritt mit klaren Chancen auf Markterweiterung, aber auch erheblichen kurzfristigen Risiken. Für Investoren dürfte die Bewertung, die Margenstärke und die Fähigkeit Ferraris, neue Käufersegmente zu erschließen, künftig entscheidend sein.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 287,4EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.