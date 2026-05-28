Chinas stille Öl-Abflüsse dämpfen Krisenangst – Preisschock möglich

Seit Ende Februar kletterten die Brent-Notierungen um mehr als 30 Prozent; Spitzenwerte lagen zeitweise bei etwas mehr als 126 US-Dollar pro Barrel, vor Kriegsbeginn betrug der Kurs rund 70 Dollar. Gleichzeitig zeigen die Daten aus China einen drastischen Einbruch der Rohölimporte: von rund 11,5 Millionen Barrel pro Tag im Februar auf unter sieben Millionen im Mai – ein Rückgang von über 40 Prozent. Auch die Raffinerieauslastung fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Ende der Null-Covid-Periode 2022. Indes deuten Indikatoren wie Flugbewegungen, Lkw-Verkehr und urbane Aktivitätsmessungen nicht auf einen echten Nachfragerückgang hin.

Drei Monate nach Ausbruch des Iran-Konflikts sind Ölpreise zwar deutlich gestiegen, doch eine befürchtete Versorgungskrise blieb bislang aus. Marktteilnehmer führen das vor allem auf eine stille Intervention Chinas zurück: Rohstoffanalyst Rory Johnston vermutet, Peking ziehe strategische Öl- und Produktreserven ab, um den heimischen Markt zu stützen und damit indirekt das globale Gleichgewicht zu entlasten. Diese Erklärung würde die Diskrepanz zwischen deutlich rückläufigen offiziellen Importzahlen und unverändertem Inlandsverkehr erklären.

Für die Märkte ist vor allem die fehlende Transparenz Chinas problematisch. Johnston bezeichnet Pekings Ölwirtschaft als „Blackbox“; unklar bleibe, wie lange die stillen Reserveabflüsse anhalten. Sobald diese Unterstützung reduziert oder gestoppt wird, droht ein erneuter, möglicherweise heftiger Preisschub, da die physische Angebotslage – insbesondere bei fortgesetzter Behinderung der Straße von Hormus – schwerwiegend bleiben würde.

Parallel zeigen diplomatische Entwicklungen kurzfristige Preisreaktionen: Meldungen über Fortschritte in Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie Reisen iranischer Delegationen nach Doha führten zu zwischenzeitlichen Rückgängen – etwa fiel Brent zur Lieferung im Juli zeitweise auf 98,55 US-Dollar, ein Minus von knapp fünf Prozent an einem Handelstag. US-Präsident Donald Trump sprach von „geordneten und konstruktiven“ Verhandlungen, machte zugleich deutlich, dass Zugeständnisse nicht überstürzt würden.

Aus wirtschaftlicher Perspektive bleibt die Lage fragil: Kurzfristige, algorithmisch getriebene Preisbewegungen spiegeln nicht zwangsläufig eine Entspannung der physischen Lage wider. Entscheidend für die weitere Preisentwicklung sind das Fortbestehen von Transitrisiken im Persischen Golf, die Dauer und Transparenz von Chinas Reserveoperationen sowie das weitere Voranschreiten diplomatischer Lösungen. Für Unternehmen und Staaten bedeutet dies erhöhte Planungsunsicherheit und das Risiko erneuter Preisschocks, sollte die stille Stützung aus Peking auslaufen oder scheitende Verhandlungen die Schifffahrtswege weiterhin beeinträchtigen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 95,08USD auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.