Megaauftrag: 2G Energy sichert größten Deal für Rechenzentren

Als unmittelbare Folge passt der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 nach oben an: Statt der bisherigen Spanne von 440–490 Mio. Euro wird nun das obere Ende von bis zu 490 Mio. Euro als erreichbar angesehen. Für 2027 rechnet 2G aufgrund der Mehrzahl an Auslieferungen mit einem kräftigen Umsatzsprung von rund 20 Prozent auf 570–620 Mio. Euro. Die Profitabilität soll sich 2027 verbessern; die erwartete Konzern-EBIT-Marge liegt bei über 11 Prozent.

2G Energy hat einen strategischen Großauftrag für die Energieversorgung von Rechenzentren in Nordamerika an Land gezogen, der die Geschäftsentwicklung deutlich anschiebt. Das Auftragsvolumen liegt im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich und wird vom Management als größter Einzelauftrag in der Firmengeschichte bezeichnet; Researchhäuser schätzen den Wert auf über 100 Mio. US-Dollar. Die Lieferung containerisierter, betriebsbereiter Kraftwerke samt Inbetriebnahme vor Ort beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026 und erstreckt sich über mehrere Jahre.

Für 2026 bleibt die Margenentwicklung jedoch unsicher: Maschinenlieferungen werden vorübergehend einen größeren Anteil am Umsatz haben als das margenstärkere Servicegeschäft, sodass die EBIT-Marge 2026 nicht automatisch den oben genannten Prognoserand von 9,5–10,5 Prozent erreicht. Zudem belasteten erhöhte Einmalkosten aus der ERP-Einführung insbesondere das Servicegeschäft in Deutschland; für das Geschäftsjahr 2025 grenzt das Management die Konsolidierungsprognose der EBIT-Marge daher am unteren Ende auf 6,5–8,0 Prozent ein.

Unternehmen und Marktposition: 2G ist ein international tätiger Hersteller von dezentralen Energieerzeugungsanlagen (KWK-Anlagen, Großwärmepumpen, Spitzenlastaggregate) und betont seine technologischen Synergien sowie die digitale Netzintegration. Mit mehr als 10.000 installierten Anlagen und einem Jahresumsatz 2024 von 375,6 Mio. Euro zählt 2G zu den relevanten Anbietern für dezentrale, dekabonisierte Energieversorgung. Zur Sicherstellung der Serienfertigung und zur Abwicklung großer Projekte hat 2G frühzeitig Kapazitäten am Standort Heek erweitert.

Marktkommentar und Researchreaktion: First Berlin Equity Research hat seine Schätzungen angehoben und seinen DCF-basierten Fair Value von 44 auf 73 Euro erhöht; das Rating wurde jedoch von „Kaufen“ auf „Hinzufügen“ gesenkt, da der Aktienkurs sich stark verteuert habe. Analysten sehen den Auftrag als Einstieg in ein skalierbares Data-Center-Geschäft, erwarten weitere Verhandlungen mit Kunden und sehen das Segment als wesentlichen Wachstumstreiber.

Risiken bleiben in der Projektabwicklung, der Margenentwicklung während der Hochlaufphase und in zeitlichen Verzögerungen durch die ERP-Umstellung, die auch Veröffentlichungspläne für Abschlüsse und Quartalszahlen beeinflusst.

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 69,48EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.