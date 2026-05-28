Übernahmespekulationen treiben Delivery Hero-Kurs bis 45€

JPMorgan bestätigte am 22. Mai die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro. Analyst Marcus Diebel nahm Bezug auf Berichte über ein mögliches Komplettangebot von Uber und sprach von einem „Sahnehäubchen“ für Aktionäre nach der jüngsten Neubewertungsrally, die durch Hoffnungen auf einen Portfolioumbau ausgelöst worden sei. Zugleich warnte Diebel vor regulatorischen Hürden, die einen Deal erschweren könnten.

Delivery Hero steht im Zentrum intensiver Spekulationen um eine Übernahme durch US-Rivalen – Folge: deutliche Neubewertungen und divergierende Analystenmeinungen. In mehreren Research-Notes haben Großbanken in den vergangenen Tagen ihre Einschätzungen bestätigt oder nach oben angepasst, während eine bedeutende Stimmrechtsmitteilung auf Veränderungen im Aktionärskreis hinweist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Barclays blieb ebenfalls auf "Overweight" und legte sein Kursziel am 25. Mai auf 39,10 Euro fest. Andrew Ross betonte die hohe Dynamik im Marktumfeld. Zunächst galt ein Angebot von 33 Euro je Aktie als denkbar; anschließend berichteten Medien von Interesse auch seitens DoorDash und möglichen höheren Offerten – Ross nannte sogar ein Szenario, in dem Uber bis zu 38 Euro zahlen könnte. Für ihn liegt der vertretbare Wert der Aktie deutlich über 40 Euro; eine Übernahme oder eine strategische Aufspaltung könnten diesen Weg ebnen.

Am deutlichsten reagierte UBS: Die Schweizer Großbank hob am 26. Mai ihr Kursziel von 32 auf 45 Euro und belässt die Einstufung auf "Buy". Jo Barnet-Lamb begründete die Anpassung mit der klareren Aussicht, dass das Übernahmeinteresse der US-Unternehmen den „wahren Wert“ zutage fördern werde. Daher strich er den bisherigen Konglomeratsabschlag in seiner Summe‑aller‑Teile‑Bewertung (SOTP) vollständig.

Parallel dazu veröffentlichte Delivery Hero am 27. Mai eine Stimmrechtsmitteilung über EQS: Demnach sinkt der Anteil des Aspex Master Fund auf 7,56 Prozent (Schwellenberührung 25.05.2026); zuvor war ein Anteil von 14,55 Prozent gemeldet worden. Die Mitteilung deutet auf Aktionärsbewegungen hin, die in Zusammenhang mit möglichen Transaktionen oder Portfolioumschichtungen stehen könnten.

Fazit: Die Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen durch Übernahmefantasie und strategische Optionen aufgewertet werden kann – die Bandbreite der Kursziele von 28 bis 45 Euro spiegelt jedoch unterschiedliche Annahmen zu möglichen Käufern, Synergien und Bewertungsabschlägen wider. Entscheidend bleiben das konkrete Angebotsniveau, die Interessen potenzieller Bieter (insbesondere Uber und DoorDash) sowie kartellrechtliche Rahmenbedingungen, die den Fortgang – und damit den Kurs – maßgeblich bestimmen werden.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.