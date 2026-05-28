🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Übernahmespekulationen treiben Delivery Hero-Kurs bis 45€

    Übernahmespekulationen treiben Delivery Hero-Kurs bis 45€
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero steht im Zentrum intensiver Spekulationen um eine Übernahme durch US-Rivalen – Folge: deutliche Neubewertungen und divergierende Analystenmeinungen. In mehreren Research-Notes haben Großbanken in den vergangenen Tagen ihre Einschätzungen bestätigt oder nach oben angepasst, während eine bedeutende Stimmrechtsmitteilung auf Veränderungen im Aktionärskreis hinweist.

    JPMorgan bestätigte am 22. Mai die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro. Analyst Marcus Diebel nahm Bezug auf Berichte über ein mögliches Komplettangebot von Uber und sprach von einem „Sahnehäubchen“ für Aktionäre nach der jüngsten Neubewertungsrally, die durch Hoffnungen auf einen Portfolioumbau ausgelöst worden sei. Zugleich warnte Diebel vor regulatorischen Hürden, die einen Deal erschweren könnten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Delivery Hero!
    Long
    27,02€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 5,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,12€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 5,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Barclays blieb ebenfalls auf "Overweight" und legte sein Kursziel am 25. Mai auf 39,10 Euro fest. Andrew Ross betonte die hohe Dynamik im Marktumfeld. Zunächst galt ein Angebot von 33 Euro je Aktie als denkbar; anschließend berichteten Medien von Interesse auch seitens DoorDash und möglichen höheren Offerten – Ross nannte sogar ein Szenario, in dem Uber bis zu 38 Euro zahlen könnte. Für ihn liegt der vertretbare Wert der Aktie deutlich über 40 Euro; eine Übernahme oder eine strategische Aufspaltung könnten diesen Weg ebnen.

    Am deutlichsten reagierte UBS: Die Schweizer Großbank hob am 26. Mai ihr Kursziel von 32 auf 45 Euro und belässt die Einstufung auf "Buy". Jo Barnet-Lamb begründete die Anpassung mit der klareren Aussicht, dass das Übernahmeinteresse der US-Unternehmen den „wahren Wert“ zutage fördern werde. Daher strich er den bisherigen Konglomeratsabschlag in seiner Summe‑aller‑Teile‑Bewertung (SOTP) vollständig.

    Parallel dazu veröffentlichte Delivery Hero am 27. Mai eine Stimmrechtsmitteilung über EQS: Demnach sinkt der Anteil des Aspex Master Fund auf 7,56 Prozent (Schwellenberührung 25.05.2026); zuvor war ein Anteil von 14,55 Prozent gemeldet worden. Die Mitteilung deutet auf Aktionärsbewegungen hin, die in Zusammenhang mit möglichen Transaktionen oder Portfolioumschichtungen stehen könnten.

    Fazit: Die Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen durch Übernahmefantasie und strategische Optionen aufgewertet werden kann – die Bandbreite der Kursziele von 28 bis 45 Euro spiegelt jedoch unterschiedliche Annahmen zu möglichen Käufern, Synergien und Bewertungsabschlägen wider. Entscheidend bleiben das konkrete Angebotsniveau, die Interessen potenzieller Bieter (insbesondere Uber und DoorDash) sowie kartellrechtliche Rahmenbedingungen, die den Fortgang – und damit den Kurs – maßgeblich bestimmen werden.



    Delivery Hero

    -1,15 %
    +24,49 %
    +100,25 %
    +108,12 %
    +54,13 %
    +6,18 %
    -63,65 %
    +37,25 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
    Delivery Hero direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Übernahmespekulationen treiben Delivery Hero-Kurs bis 45€ Delivery Hero steht im Zentrum intensiver Spekulationen um eine Übernahme durch US-Rivalen – Folge: deutliche Neubewertungen und divergierende Analystenmeinungen. In mehreren Research-Notes haben Großbanken in den vergangenen Tagen ihre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     