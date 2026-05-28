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    JEFFERIES stuft Uber auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Uber auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 70,73EUR auf NYSE (28. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: John Colantuoni
    Analysiertes Unternehmen: Uber
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00$, was eine Steigerung von +55,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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