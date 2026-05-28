Vom Auto ins All: Schaeffler sichert €250 Mio.-Deal mit Spire

Spire, das 2013 mehr als 240 Satelliten gebaut und gestartet hat und Kapazitäten von 300 bis 400 Satelliten pro Jahr in den USA und Europa vorhält, eröffnete 2025 eine Fertigungsstätte in München. Schaeffler will Spire als ersten großen Kunden gewinnen, rechnet aber damit, auch andere Auftraggeber zu bedienen. Für die Zusammenarbeit peilt Schaeffler in den nächsten fünf Jahren mit Spire ein Umsatzvolumen von 250 Millionen Euro an.

Der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler steigt mit einem strategischen Vorstoß in die Raumfahrttechnologie in neue, wachstumsstarke Geschäftsfelder ein und sucht damit die Abkopplung von der schwächelnden Autoindustrie. Unterzeichnet wurde eine Absichtserklärung mit dem US-Satellitendatenanbieter Spire Global, wonach Schaeffler hochkomplexe Schwungräder (Reaction Wheels) und weitere Subsysteme für Satelliten fertigen soll. Reaction Wheels dienen der Lageregelung und sind kritisch, damit Satelliten in der Umlaufbahn präzise ausgerichtet bleiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Partnerschaft verbindet Schaefflers Kompetenz in Präzisionsfertigung, Motor- und Lagertechnologien sowie Leistungselektronik mit Spires Plattformarchitektur, Bordsoftware und operativem Raumfahrt-Know-how. Ziel ist die Industrialisierung von Satellitenbusselementen, die Sicherung kritischer Lieferketten und der Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur für Dual-Use-Missionen in Verteidigung, Wetterbeobachtung, ziviler Sicherheit und kritischer Infrastruktur.

Vorstandschef Klaus Rosenfeld betont, Schaeffler verfolge seit Längerem eine Diversifizierungsstrategie, um weniger abhängig vom volatilen Automobilsektor zu sein. Neben New Space expandiert das Unternehmen bereits in humanoide Robotik und hat eine Defence-Tochter in München etabliert, in der auch die Raumfahrtaktivitäten gebündelt werden. Schaeffler beschäftigt rund 110.000 Mitarbeiter an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern; sein Produktionsfokus liegt weiterhin auf Automobilkomponenten, wächst dort aber aktuell kaum – einzig die Sparte E‑Mobilität verzeichnete zuletzt Zuwächse.

Für Europa hat die Kooperation strategische Bedeutung: Beide Partner sprechen von der Schaffung eines neuen europäischen Standards sowie einer verlässlichen industriellen Basis, die schnelle Skalierung und große Serienfertigung ermöglichen soll. Risiken bleiben bestehen: Technische, regulatorische und geopolitische Unsicherheiten sowie wirtschaftliche Annahmen können die Ziele gefährden. Dennoch stellt der Schritt für Schaeffler einen bedeutenden Versuch dar, höhere Margen und staatliche Auftraggeber im Bereich Raumfahrt und Verteidigung zu erschließen.

Finanziell bleibt abzuwarten, wie profitabel die Serienfertigung weltraumtauglicher Komponenten im Vergleich zu traditionellen Automobilteilen sein wird. Investitionen in Fertigungsanlagen, Qualifizierung von Zulieferern und Zertifizierungen für Raumfahrtstandards erfordern erhebliche Vorlaufkosten. Sollte Schaeffler jedoch die Prognosen erfüllen, könnte das Unternehmen nicht nur Umsatz und Margen stabilisieren, sondern auch seine Lieferketten resilienter machen und langfristig von steigender Nachfrage nach erdnahen Satellitenkonstellationen profitieren. Analysten werden besonders auf Auftragslagen, Margenentwicklung und staatliche Vergabeverfahren achten. Die Umsetzung erfordert zudem politische Unterstützung, klare Exportregeln und geduldige, zusätzlich langfristig orientierte Kapitalgeber.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 10,91EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.