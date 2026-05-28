Deutsche Bank: Rückkäufe laufen, Amundi unter 3% – Postbank-Streik droht

Aktienrückkauf: In der 13. Zwischenmeldung zum laufenden Rückkaufprogramm meldet die Deutsche Bank für den Zeitraum 18. bis 22. Mai 2026 den Erwerb von insgesamt 252.000 Aktien. Die einzelnen Tagesvolumina und volumengewichteten Durchschnittskurse lagen bei 102.000 Stück zu €26,3926 (18. Mai), je 50.000 Stück an den folgenden drei Handelstagen zu €27,1181 (19. Mai), €27,2533 (20. Mai) und €28,0583 (21. Mai). Insgesamt hat die Bank seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 24.255.091 Aktien zurückgekauft. Das entspricht in etwa 1,27 Prozent der nach §41 WpHG angegebenen Gesamtzahl der Stimmrechte (1.910.578.977). Die Ankäufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank hauptsächlich über Xetra sowie gegebenenfalls über multilaterale Handelssysteme (Cboe, Turquoise, Aquis).

Deutsche Bank treibt ihr Aktienrückkaufprogramm weiter voran, gleichzeitig sorgt ein Stimmrechtswechsel eines Großanlegers und erneute Warnstreiks bei der Postbank für zusätzlichen Zündstoff an der Finanzfront. Ein Überblick aus kapitalmarkt- und arbeitsrechtlicher Perspektive.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Stimmrechtsmitteilung: Der Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seine Stimmrechtsquote an der Deutschen Bank deutlich unter die Drei-Prozent-Schwelle zurückgenommen. Zum Stichtag 20. Mai 2026 beträgt der gemeldete Gesamtstimmrechtsanteil 2,34 Prozent; hinzu kommen Instrumente mit 0,0042 Prozent, die Summe verbleibt bei 2,34 Prozent. In der Vormitteilung war noch ein Anteil von rund 3,00 Prozent ausgewiesen. Die Meldung weist die gehaltenen Stimmrechte überwiegend als zugerechnet aus (44.626.806 Aktien); direkte Bestände werden nicht ausgewiesen. Ein Rückgang unter die Meldepflichtsschwelle kann Marktaufmerksamkeit reduzieren, dürfte aber für die laufenden Rückkäufe und die Aktionärsstruktur der Bank nur begrenzte unmittelbare Bedeutung haben.

Arbeitskampf: Parallel zu den Kapitalmarktbewegungen drohen operative Belastungen durch eine Verdi-Ausweitung der Warnstreiks bei der Postbank (Tochter im Deutsche-Bank-Konzern). Für 27. bis 30. Mai sind Arbeitsniederlegungen in Backoffice, Filialen und Callcentern angekündigt; zudem ist eine Demonstration zur Hauptversammlung geplant. Verdi fordert u. a. acht Prozent mehr Lohn (mindestens €300), Ausbildungsvergütungen erhöht und verbindliche Weiterbildungsperspektiven. Für die Verhandlungen ist der 15. Juni terminiert. Sollte Verdi Teile seiner Forderungen durchsetzen, wären dies mittelfristig zusätzliche Kostenfaktoren für den Konzern – zugleich erhöht der öffentliche Protest den Druck auf das Management während der Hauptversammlung.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 28,51EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.