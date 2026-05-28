Beiersdorf stockt Rückkäufe auf – Bernstein bestätigt Kursziel 95€

Beiersdorf hat die dritte Zwischenmeldung zu seinem Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 veröffentlicht und liefert damit erneut transparente Einblicke in die Rückkäufe der laufenden 1. Tranche, die am 6. Mai 2026 gestartet wurde. In der Berichtsperiode vom 18. bis 22. Mai 2026 erwarb das Unternehmen über ein beauftragtes Kreditinstitut insgesamt 54.584 eigene Aktien über den Handelsplatz XETA. Die Tagesaufteilung und gewichteten Durchschnittskurse waren: 18. Mai 13.000 Stück zu 69,7951 EUR, 19. Mai 13.500 Stück zu 70,5357 EUR, 20. Mai 11.684 Stück zu 70,2727 EUR, 21. Mai 8.400 Stück zu 72,3085 EUR sowie 22. Mai 8.000 Stück zu 72,3740 EUR. Insgesamt beläuft sich das Volumen der seit Beginn des Programms (6. Mai bis einschließlich 22. Mai 2026) zurückgekauften Aktien auf 162.184 Stück. Detaillierte Transaktionsdaten stellt Beiersdorf auf seiner Investor-Relations-Seite bereit. Die Bekanntmachung erfolgte formgerecht nach den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

Für Investoren ist die Fortsetzung des Rückkaufprogramms ein klares Signalfoto des Managements: Durch die Reduktion der ausstehenden Aktien kann Beiersdorf die Kennzahlen je Anteil (EPS) stützen und das Angebot am freien Markt verknappen, was mittelfristig kursstabilisierend oder -steigernd wirken kann. Konkrete Aussagen zur Zielgröße des Gesamtprogramms oder zur Finanzierung wurden in der Mitteilung nicht ergänzt; die Ausführung erfolgt aber offensiv über ein externes Kreditinstitut.

Parallel meldet das US-Analysehaus Bernstein Research unverändert eine Kaufempfehlung ("Outperform") für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 EUR. Analyst Callum Elliott hebt hervor, dass der Bruttowarenwert (GMV) im chinesischen E‑Commerce-Segment für Beauty-Produkte im April leicht zulegte. Im Branchenvergleich schneiden global tätige Anbieter jedoch schwächer ab: Bernstein beobachtet einen durchschnittlichen GMV‑Rückgang von rund zehn Prozent. Beiersdorf verzeichnet Wachstum, dieses falle allerdings hinter früheren Wachstumsraten zurück.

Anlegerstimmung: In Foren reagierten Privatanleger erwartungsfreudig auf die Rückkäufe; Kommentare deuten auf die Erwartung mittelfristiger Kursgewinne – ein Nutzer kalkulierte gar mit einer 20‑prozentigen Rendite bis zu den H1‑2026-Zahlen. Solche Markterwartungen spiegeln die üblichen Hoffnungen auf Hebeleffekte durch Aktienrückkäufe wider, bergen aber Unsicherheiten, die von operativen Ergebnissen und makroökonomischen Einflüssen abhängen.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 72,69EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.