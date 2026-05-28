Derivate katapultieren Rossmann über 20% bei K+S

Die K+S-Aktie steht erneut im Blickpunkt institutioneller Aktionäre: Am 26. Mai 2026 meldete die Rossmann Beteiligungs GmbH nach den Vorschriften des WpHG einen Anstieg ihrer wirtschaftlichen Interessen an der K+S Aktiengesellschaft. Die Mitteilung weist aus, dass Rossmann direkt 16,0 Mio. Aktien hält – das entspricht 8,93 Prozent der Stimmrechte bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 179,1 Mio. Wesentlicher ist allerdings die Berücksichtigung von Derivaten und Zertifikaten: Insgesamt entfallen auf instrumentelle Positionen 20,20 Mio. zugerechnete Stimmrechte (11,28 Prozent). Zusammengenommen ergibt sich damit ein Gesamtinteresse von 20,21 Prozent, womit die Marke von 20 Prozent überschritten wurde; als Stichtag für die Schwellenberührung ist der 20. Mai 2026 angegeben. Zum Vergleich: In der letzten Meldung wies Rossmann rund 19,64 Prozent (8,64 Prozent direkte Stimmrechte plus 11,00 Prozent Instrumente) aus. Die instrumentellen Positionen im Detail: Rossmann hält mehrere Optionsscheine (Put- und Call-Optionen) mit Fälligkeiten zwischen Juni und Dezember 2026 sowie ein Knock-Out-Zertifikat ohne Endfälligkeit. Die größten Posten sind ein Knock-Out-Zertifikat mit 10,0 Mio. zugerechneten Stimmrechten (5,58 Prozent) und ein Call-Optionspaket mit 5,0 Mio. (2,79 Prozent). Unter Berücksichtigung dieser Instrumente steigt die rechnerische Einflussgröße über die direkte Beteiligung hinaus deutlich an und hat offenbar zur Überschreitung der 20-Prozent-Schwelle geführt.

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