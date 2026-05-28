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    Batterie-Hammer

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    16-Prozent-Kursprung: Dieser Batterie-Deal elektrisiert die Börse

    Die Aktie von LG Energy Solution schießt nach oben. Ein Milliardenauftrag aus den USA treibt die Aktie um bis zu 16,56 Prozent in die Höhe. Hinter dem Deal steckt ein Markt, der Anleger elektrisiert.

    Batterie-Hammer - 16-Prozent-Kursprung: Dieser Batterie-Deal elektrisiert die Börse
    Foto: Chris Jung - NurPhoto

    Was für ein Kurssprung! Die Aktien von LG Energy Solution sind am Donnerstag um bis zu 16,56 Prozent gestiegen. Auslöser war ein großer Batteriespeicherdeal in den USA, der Anleger aufhorchen lässt.

    Die US-Tochter LG Energy Solution Vertech soll Batteriezellen für Speicherprojekte des Energieversorgers DTE Energy in Michigan liefern. Insgesamt geht es um acht Projekte mit einer Batteriespeicherleistung von 1,5 Gigawatt beziehungsweise einer Speicherkapazität von 6 Gigawattstunden.

    Für die Börse ist das mehr als nur ein Einzelauftrag. Der Deal zeigt, wie stark der Markt für Batteriespeicher in den USA wächst. Der Strom soll gespeichert werden, wenn zu viel Energie erzeugt wird, und später an Kunden abgegeben werden, wenn er benötigt wird.

    Laut der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hat der Auftrag ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Genau diese Zahl dürfte den Kaufrausch bei Anlegern zusätzlich befeuert haben. LG Energy Solution baut sein Geschäft mit Energiespeichersystemen in den USA nämlich bereits seit einiger Zeit aus.

    Das Unternehmen verfügt in Nordamerika über drei eigenständige Produktionsstandorte und zwei Joint-Venture-Werke für Batteriespeicher. Bis Ende dieses Jahres will LG Energy Solution in der Region mehr als 50 Gigawattstunden Produktionskapazität für Speicherbatterien sichern.

    Damit setzt der südkoreanische Batteriekonzern auf einen Markt, der für die Energiewende immer wichtiger wird. Mehr Strom aus erneuerbaren Quellen erfordert mehr Speicher. Und genau dort will LG Energy Solution offenbar eine größere Rolle spielen.

    Für Anleger ist der Kurssprung ein klares Signal: Der Batterieboom ist nicht vorbei, sondern verlagert sich lediglich. Weg vom reinen Elektroauto-Hype, hin zu Stromspeichern für das Netz. Ob die Rallye anhält, hängt nun davon ab, ob weitere Großaufträge folgen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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