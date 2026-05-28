All for One beendet Rückkauf: 100.000 Aktien für 4,12 Mio. €

Der Rückkauf war von Beginn an über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt worden. Die All for One Group hatte das Programm in Übereinstimmung mit den einschlägigen Offenlegungspflichten nach der EU‑Market‑Abuse‑Verordnung angekündigt; der Starttermin war der 7. Juli 2025. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die IT‑Beratung All for One Group SE hat ihr im Juli 2025 gestartetes Aktienrückkaufprogramm am 25. Mai 2026 planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden 100.000 eigene Aktien zurückgekauft, was 2,01 % des Grundkapitals entspricht und einen durchschnittlichen Börsenkaufpreis von 41,17 EUR pro Aktie ausmacht. Ohne Berücksichtigung von Erwerbsnebenkosten beläuft sich das Rückkaufvolumen auf 4.116.554,00 EUR.

Aus den Zwischenmeldungen der vergangenen Tage wird deutlich, dass der Großteil der letzten Käufe zu deutlich niedrigeren Preisen erfolgte als der im Mittel ausgewiesene Durchschnitt. Im Zeitraum 18. bis 22. Mai 2026 wurden 2.634 Aktien erworben; die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen an den einzelnen Tagen zwischen 32,67 EUR und 33,42 EUR (z. B. 712 Stück am 18. Mai zu 32,68848 EUR, 740 Stück am 21. Mai zu 33,20 EUR). Am 25. Mai folgten 606 weitere Aktien zu einem VWAP von 34,70 EUR. Vor dem Abschluss hatten die bisherigen Käufe bis zum 22. Mai 99.394 Stück ausgemacht.

Relativ zur Aktienanzahl im Umlauf ist das Rückkaufvolumen überschaubar: Die erworbenen 100.000 Aktien deuten auf ein Grundkapital von rund 4,975 Millionen Aktien hin. Vor diesem Hintergrund dürfte der Effekt auf Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie begrenzt ausfallen. Als strategische Botschaft ist ein Rückkauf dennoch relevant: Er signalisiert einen aktiven Umgang mit der Kapitalstruktur, kann den Aktienkurs stützen und überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen.

Für Investoren bleibt wichtig, die Veröffentlichung der detaillierten Transaktionen sowie künftige Kapitalverwendungspläne des Vorstands zu verfolgen. Die All for One Group erfüllte mit den Meldungen die regulatorischen Transparenzpflichten; die vollständigen Transaktionslisten sind auf www.all-for-one.com/aktienrueckkauf abrufbar.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 32,65EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.